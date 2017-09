Estado de abandono de Punta Arenas

Más allá de la polémica que ha gatillado el proyecto de instalar un centro hortofrutícola en el sector aledaño del muelle Prat, es bienvenido el intercambio de pareceres y la presentación de iniciativas que busquen reactivar dicha zona a fin de que resulte más atractiva para los habitantes y para los turistas. Todas las ideas que surjan deben ser sopesadas y, quizás, se verá que muchas de ellas pueden ser perfectamente compatibles y no excluyentes.

De igual forma, sería conveniente que hubiera una mirada más integral de toda la ciudad. En nuestra edición dominical, un reportaje gráfico consignó que a pocas cuadras del centro e inmersos en los ejes más neurálgicos de Punta Arenas existe un sinnúmero de sitios y viviendas incendiadas y abandonadas, que hoy son depósitos de basura, escombros, chatarras y neumáticos, entre muchos desperdicios. Algunos de estos espacios permiten que grupos de antisociales lleguen a beber y drogarse, agravando más la situación.

También hay muchos edificios en desuso, como el ex hospital y ex recintos comerciales, a los que no se ha podido vincular con algún proyecto social o empresarial que permita volver a utilizarlos.

Un recorrido por Punta Arenas sólo nos lleva a constatar que la capital regional está infectada de verdaderas islas de basura y estructuras derruidas, siendo focos infecciosos y dándole una apariencia de ciudad sucia y descuidada.

Así como se han conformado diversas mesas de trabajo, parece que este descuido urbano amerita que confluyan expertos gubernamentales, municipales y del sector privado para hacer un catastro de estos focos de fealdad e insalubridad.

Interesante también sería que se llamara a arquitectos y paisajistas a aportar con sus conocimientos, a fin de pensar cómo ordenar y embellecer a Punta Arenas, para devolverle el esplendor que alguna vez tuvo.

