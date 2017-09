Evitar la revictimización de la mujer agredida

En el primer semestre de este año, a nivel nacional ya se habían registrado 26 femicidios, cifra alarmante si se considera que, en igual período de 2016, fueron 19 los asesinatos de mujeres que reciben esta tipificación.

Pero, esta cifra no se agota en estas muertes, pues otras 61 mujeres estuvieron a punto de ser ultimadas por sus esposos, parejas o ex convivientes en todo el país.

En el caso de Magallanes, no han ocurrido femicidios este año, pero sí se han registrado 474 causas de violencia en la pareja en Magallanes, lo que -según datos del Ministerio Público- implicó un aumento del 12,9% respecto de igual lapso de 2016.

Estas estadísticas demuestran, una vez más, que la violencia contra el segmento femenino es una conducta enraizada en la sociedad chilena y que no bastan un par de campañas al año para cambiar conceptos y conductas que dañan a nuestras niñas, jóvenes, mujeres adultas y ancianas.

Entendiendo que el tema de la violencia de la cual son objetos las mujeres en la región no se podrá solucionar desde una sola óptica ni a través del trabajo de una entidad pública, se constituyó la denominada Pauta Unificada de Riesgos, como un esfuerzo más para coordinar acciones tendientes a responder, al menos, de mejor manera cuando se está frente a una víctima.

Se trata de una herramienta a la cual convergen, entre otras organizaciones, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y que consisten en evitar que una misma persona sea obligada a prestar declaraciones y testimonio de lo sucedido ante diversos funcionarios públicos y policiales. Ello, a través de la aplicación de un cuestionario único que se usará en los casos de denuncias por violencia de género.

Si bien toda esta problemática no se agota en esta instancia, cabe valorar este intento por evitar o reducir las posibilidades de revictimización de las mujeres, situación que es una carga adicional a la traumática experiencia vivida.