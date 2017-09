Extracción y comercialización ilegal de la centolla

Preocupación han expresado las je-faturas del rubro ante la incautación, con menos de 22 días de diferencia, de partidas de centolla hembra seccionada durante agosto.

Ello, porque si bien está vigente la etapa extractiva de este producto del mar, durante todo el año está en veda el extraer y comercializar ejemplares hembra y juveniles, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad del recurso.

Sin embargo, se sigue apreciando la actitud empecinada de un grupo de pescadores artesanales que transgrede las normas y que desoye las advertencias de los organismos pertinentes.

No deja de llamar la atención que varios de ellos han sido beneficiarios de los programas implementados por las entidades estatales con miras a fortalecer su acción laboral, postulando y accediendo a subsidios y créditos blandos para la construcción de naves y equipamiento de éstas, tanto como recibiendo elementos de seguridad y herramientas para desarrollar mejor sus faenas.

Pese a ello y contrario a lo que se puede esperar, quienes persisten en transgredir las vedas y no respetar las normas comprometen la continuidad de la pesca artesanal a mediano y largo plazo.

Además del daño al equilibrio ecológico y a la sustentabilidad del recurso, la extracción y faenamiento ile-

gal de la centolla desviste a los pescadores no industriales al presentarse como emprendedores sin escrúpulos.

Vaya también un cuestionamiento a toda la cadena productiva, pues esta ex-tracción ilegal no tendría rédito para quienes la practican si no hubiera plantas que faenaran el recurso o restaurantes que adquirieran la centolla desgranada.

Igualmente, el llamado debe hacerse extensivo a la gente que, sabiendo que la centolla está en veda o que se prohíbe la captura de hembras, compra el producto en el mercado informal.

Se necesita urgentemente que tanto Sernapesca y las demás entidades relacionadas con el mar controlen con mayor energía a toda la cadena productiva para inhibir el crecimiento de esta deleznable actividad.

