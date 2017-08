Feriado del 21 de septiembre

Indudable es la hazaña que realizó aquel grupo de 23 chilotes que, comandados por el capitán Juan Williams, partieron de dicha isla el 22 de mayo de 1843, hacia la zona austral con el fin expreso de tomar posesión, a nombre del gobierno chileno, del estrecho de Magallanes.

Los relatos históricos concuerdan en que fue una misión venturosa para los fines del gobierno de la época y que permitió adelantarse a los intentos por ejercer soberanía de naciones europeas, que tenían perfectamente claro la importancia estratégica del paso marítimo.

Por ello, existe bastante consenso respecto de que se requería dar mayor realce a tal conmemoración, que recuerda cada año la preclara voluntad política del entonces Presidente Manuel Bulnes de ocupar estos territorios y hacer efectiva la presencia soberana de Chile, si bien la jurisdicción nacional sobre esta zona estaba consagrada en la Constitución de 1822.

El jueves recién pasado, se aprobó, en segundo trámite legislativo, en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara al 21 de septiembre como un feriado regional tanto para Magallanes como para la provincia de Chiloé.

El feriado legal fue impulsado desde hace un año por el senador Carlos Bianchi y, cuando se creía entrampado, contó con el apoyo de los parlamentarios de la zona. No se puede desconocer que en parte ayudó que estamos en un año electoral.

Este logro legislativo permite, en parte, paliar el triste desenlace que tuvo el proyecto de rememorar esta hazaña con la construcción de un Monumento a la Goleta Ancud, el cual hoy está levantado en la Costanera del Estrecho pese a que la obra no responde al diseño original y se prestó, por ello, para polémica y ridiculización de las figuras humanas allí representadas.

Un argumento en contra de esta iniciativa es que parecía más importante lograr que se declarara feriado al 21 de octubre, que recuerda el día en que Hernando de Magallanes ingresó, en 1520, al estrecho que hoy lleva su nombre.

Sin embargo, la tarea es otra: esa fecha debe ser impulsada no como un feriado regional, sino como nacional, reescribiéndose la historia y reconociéndose oficialmente que Chile fue descubierto por el sur.

