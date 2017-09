Imperdonable agresión homofóbica en Puerto Natales

Larga y ardua ha sido la lucha en el Congreso, los tribunales y las calles que han debido llevar adelante las lesbianas, los homosexuales y los bisexuales de todo el mundo para que se les respeten sus derechos y tengan un trato igualitario.

En Chile, el camino ha tenido un recorrido más próximo, pero no menos visible, sobre todo en la última década, si bien se ha debido lamentar que varios avances en materia legislativa han sido consecuencia de alguna agresión despiadada que, incluso, ha derivado en la muerte de una persona inocente.

Nuestro país fue uno de los Estados que suscribió, en septiembre de 2014, una resolución de Naciones Unidas que ha sido considerada histórica en materia de defensa de los homosexuales.

En ella, los países signatarios se comprometen a resistir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Tal y como lo apuntó Chile, la resolución no crea nuevos derechos, sino que persigue respetar los existentes y resguardar el cumplimiento de éstos a favor de las denominadas minorías sexuales.

Todo esto lleva a pensar que la sociedad ha ido avanzando en materia de trato igualitario, respeto y promoción de los derechos de todos, pero la realidad golpea fuerte con hechos deleznables.

Sin ir más lejos, ayer se denunció una brutal agresión de la cual fue objeto un joven en Puerto Natales, resultando con el rostro desfigurado. ¿El motivo? Su orientación sexual.

La tolerancia y el respeto son valores fundamentales para toda convivencia social. Cualquier conducta ajena a estos parámetros debe ser repudiada y, en casos como el señalado, tiene que operar la justicia, a fin de que esta violencia no siga teniendo expresión en nuestras calles y ciudades.

