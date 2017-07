La construcción de un discurso que le haga sentido a los electores

Tras la realización de las primarias, Chile Vamos y el Frente Amplio han realizado interpre-

taciones que llevan al bloque de derecha a vaticinar el triunfo del ex Presidente en las elecciones de fin de año y el paso a segunda vuelta de la periodista que representa al pacto de izquierda.

La necesidad de unir al sector, dejando atrás la campaña violenta y descalificadora que protagonizaron, principalmente Piñera y Manuel José Ossandón, es uno de los imperativos para la derecha, así como ampliar el segmento de apoyo a sectores de centro e independientes.

En cambio, las aspiraciones del Frente Amplio se presentan desmedidas, pues su debut electoral fue un tanto débil y, más allá de afirmar que este bloque político llegó para quedarse, les resta mucho por crecer.

Ahora, ambos conglomerados tienen en común el haber fijado como candidato al cual derrotar a Alejandro Guillier, carta de la Nueva Mayoría, mientras hay versiones contrapuestas de los efectos que tendrá para éste y para la abanderada de la DC, Carolina Goic, no haberse enfrentado en primarias.

Lo cierto es que todos los candidatos y sus respectivos bloques tienen como gran desafío ajustar sus discursos, de tal manera de lograr encantar a una buena parte del electorado que no se movilizó para estas primarias y que tiene serias dudas de hacerlo en noviembre próximo.

Junto con eliminarse el sistema binominal que favoreció por décadas el fortalecimiento de dos grandes bloques políticos en Chile, en forma natural se ha dado un proceso de florecimiento de nuevos liderazgos y corrientes den-

tro de cada sector, lo cual otorga al electorado opciones que hacen que la votación se disperse, haciéndola más incierta.

Los que articulen una campaña y un programa de gobierno con ideas que estén a la altura de las exigencias que demanda el futuro de nuestra sociedad serán quienes pasen a una segura segunda vuelta.

Relacionado