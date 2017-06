La encrucijada de la Nueva Mayoría

Dentro de una semana más, los militantes y simpatizantes de los partidos de Chile Vamos y del Frente Amplio acudirán a las urnas para dar vida a las primarias presidenciales, proceso que no ha concitado mayor entusiasmo y respecto del cual existen legítimas aprensiones sobre la cantidad de personas que llegarán a votar.

Ello, mientras no son pocos los que al interior de la Nueva Mayoría han estimado que no fue oportuno desechar tal mecanismo para elegir a su carta a La Moneda, dado el complejo escenario que hoy enfrentan y a que han dado ventaja a sus contendores, sobre todo de la derecha, que han podido realizar propaganda electoral y participar en la franja televisiva.

Cuando faltan votos, toda exposición pública y oportunidad de difundir ideas y repartir abrazos es bienvenida y no parece lógico desecharla.

En tanto, el bloque oficialista sigue entrampado tras la decisión de la DC de llevar a su timonel nacional a la carrera presidencial, desprendida del resto de los partidos de la Nueva Mayoría.

Al realizar proyecciones de resultados, el PDC corre el riesgo de quedar en cuarto lugar de las preferencias en las presidenciales, lo cual está siendo vaticinado por las últimas encuestas, las cuales dejan de manifiesto que la senadora Carolina Goic no ha podido permear y encantar al electorado nacional.

La mayor preocupación, no obstante, es la pérdida de competitividad en algunos distritos y circunscripciones si la Nueva Mayoría va dividida. Son los parlamentarios los que están pujando por un acuerdo que permita garantizar que habrá suficientes escaños para no perder fuerza legislativa y capacidad negociadora en los grandes temas nacionales y regionales.

El camino propio del PDC pareció en algún momento un estratégico paso político-electoral para potenciar a dicho conglomerado, pero ahora hay más de algún arrepentido de haberlo abrazado.

