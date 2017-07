La encrucijada tras el enfrentamiento Goic-Rincón

El próximo sábado 29 de julio se verificará una nueva reunión de la Jun-

ta Nacional de la Democracia Cristiana, máxima instancia partidaria que sancionará las cartas del partido de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo y en la cual también se podría abordar la carrera a La Moneda de su timonel nacional, Carolina Goic.

Este encuentro será muy importante para la senadora magallánica, no sólo porque hay sectores de su colectividad que quieren volver sobre la viabilidad de su propia postulación presidencial, si-

no porque su conducción política medirá fuerzas con quienes al interior de su partido bogarán por respaldar la repostulación del diputado Ricardo Rincón, del distrito 33 (Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Malloa, Mostazal, Olivar, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa).

Rincón está bajo cuestiona-

miento por haber protagonizado un caso de violencia intrafamiliar, hecho que -aunque se registró años atrás- fue expuesto a la luz pública y generó un gran escándalo, motivando a que la Junta Nacional de la DC determinara que no serán candidatos quienes tengan sentencias o condenas por agresión a las mujeres e hijos o por delitos graves a la probidad.

La insistencia de Rincón de repostularse ha puesto en una nueva encrucijada a Goic, la cual concurrió de improviso a una reunión extraordinaria de la mesa directiva el jueves pasado, pese a que se había abstenido de asistir desde que asumió ser la abanderada presidencial. Allí, reiteró que el PDC debe honrar su compromiso público respecto de conducirse con probidad y dar muestras de ética política.

Pero, Rincón y sus partidarios ya advirtieron que, si sigue cuestionando la repostulación diputacional, ello terminará perjudicando el “desarrollo político”de Goic.

Claro está que si Rincón logra su objetivo el próximo fin de semana comprometerá a la candidatura presidencial de Goic, forzándola, en la práctica, a tener que renunciar.

