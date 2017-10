Las regiones, las grandes ausentes de los debates presidenciales

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) organizó el primero de los debates presidenciales, al cual asistieron los ocho candidatos a suceder a Michelle Bachelet en marzo del próximo año.

Este encuentro se realizó a fines del mes recién pasado en el hemiciclo del Senado e implicó una mínima señal a favor de las regiones, al emplazarse en Valparaíso.

Uno de los puntos que se cuestionó fue el tono de las preguntas que pareció, a muchos, poco incisivo, pero quizás tal crítica alude, más bien, a que los periodistas que tuvieron la responsabilidad de formular las consultas no buscaron ser los protagonistas de la transmisión televisiva, como suele suceder en no pocos foros de este tipo, sino que quisieron conocer sin estridencia ni sobreactuaciones las posturas de los candidatos, así como pedirles algunas definiciones que, desde su perspectiva, parecían atingentes recabar.

Este fue el punto de partida para la seguidilla de debates que comenzaron a tener lugar y que se realizarán hasta antes de las elecciones del 19 de noviembre.

En las otras dos confrontaciones que se han reunido los aspirantes a La Moneda, se debe lamentar la ausencia de uno de los candidatos, sobre todo porque es quien aparece con la mayor preferencia ciudadana en las encuestas.

Pero, también que ha recrudecido el tono del intercambio y las descalificaciones entre los postulantes presidenciales, lo cual no aporta a que los chilenos conozcan más de las propuestas y programas de gobierno que, de llegar a La Moneda, esperan impulsar cada una de estas ocho personas.

A poco más de un mes de que los votantes concurran a las urnas, poco y nada se ha hablado de las regiones, más allá de que todos se manifiestan partidarios de la tan socorrida “descentralización” y del discurso del empoderamiento de éstas.

Las regiones siguen siendo las grandes ausentes del debate y de las políticas de gobierno.

