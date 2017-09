Organización para conocer deberes y derechos de los migrantes

La ola migratoria de la cual es objeto Chile ha dejado al descubierto diversos problemas inherentes a la masiva llegada de extranjeros, como el tema de las visas de trabajo, vivienda y cobertura educacional y de salud, entre otros.

Pero, igualmente una co-rriente migratoria impone a la población que la recibe adaptarse al proceso, en términos de acogida de gente de otros países y otras culturas. Cómo contener posibles brotes xenofóbicos está dentro de tales desafíos, requiriendo ello no sólo una legislación robusta, sino cambios sociales profundos en cuanto a que se valore la diversidad.

Magallanes ha sido una de las regiones del país que ha estado recibiendo una cantidad importante de inmigrantes, siendo explosiva la solicitud de visas. Según información proporcionada por la gobernación provincial, durante el primer semestre aumentó la entrega de estos permisos respecto de igual período del año pasado. En efecto, entre enero y junio de 2017, se extendieron 446 visas en la provincia de Magallanes, siendo que en el mismo lapso de 2016, se aprobaron 371 solicitudes.

De acuerdo a tales datos, son las personas venidas de Colombia las que lideran el ingreso de inmigrantes según nacionalidades (137 visas), seguidas por los venezolanos (67) y por argentinos (64).

El país y la región, en particular, no pueden seguir asistiendo en forma pasiva a este creciente ingreso de extranjeros, sino que las entidades vinculadas al tema tienen que ser proactivas respecto de adoptar medidas y sugerir y aplicar políticas pertinentes, que permitan encauzar en forma positiva el proceso migratorio.

Tan importante como ello es que los propios migrantes se organicen a fin de no sólo acoger a sus coterráneos, sino para darles a conocer sus deberes y derechos. Esta acción también tiene que estar focalizada a prevenir que se use la precariedad e ilegalidad de algunos de ellos para abusos de todo tipo.

