Parlamentarias: el escenario adverso que enfrenta la DC

Luego de que la DC decidiera op-

tar por llevar su propia candidatu-ra presidencial y no medirse en primarias, se le ha ido estrechando el camino para lograr un acuerdo parlamentario que le permita no sólo mantener los actuales cupos que tiene en el Congreso, sino aumentar su representación, más aún considerando el incremento de cargos que habrá en ambos hemiciclos.

Con el afán de no llegar a una ruptura de la coalición política, tanto el PDC como sus socios (¿?) de la Nueva Mayoría comenzaron a explorar la vía de mantener ambas candidaturas presidenciales, pero llevar una o dos listas parlamentarias. Esto, para asegurar el apoyo en segunda vuelta presidencial.

Pero, esta negociación que, desde su inicio se presentó compleja, está culminando de forma poco auspiciosa, luego de que la noche de este lunes se desahuciara el acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Partido Radical.

Desde la tienda de centro, se habló del fin de un ciclo histórico y se culpó a los otros partidos del bloque oficialista de acorralar a la DC, imposibilitando el esperado acuerdo parlamentario.

El escaso porcentaje que sigue marcando la carta presidencial del PDC en las encuestas en nada ha ayudado al momento de dar paso a estas tratativas, tampoco los cálculos electorales que hace el ala izquierda de la NM, al proyectar que si la DC va sola en una lista o con aliados muy débiles podría perder un 30% de su representación parlamentaria.

Lo sucedido, más el propio conflicto interno por la insistencia del diputado Ricardo Rincón de repostularse pese a haber estado involucrado en un caso de violencia intrafamiliar, están tensando a los democratacristianos y esto hace prever que será muy álgida la Junta Nacional de este sábado.

Aunque el escenario se presenta adverso, todo puede pasar mientras no se cierre el plazo para inscribir candidaturas, pues, en política al igual que para Dios, un día es como mil años.

