Participación en las primarias presidenciales

La alegría que generó en todo el país el paso del seleccionado chileno a la final de la Copa Confederaciones Rusia 2017 rápidamente se tornó en preocupación en el mundo político.

Esto, porque el extraordinario logro deportivo puede tener como efecto secundario que buena parte de las personas habilitadas para sufragar este domingo en las primarias presidenciales opten por quedarse en casa para seguir cómodamente el partido entre Chile y Alemania.

Así y sin quererlo, esta justa puede desalentar aún más a los ciudadanos que ya sufren una tremenda desafección con el mundo político.

Si ya se temía que este proceso eleccionario fuera un fracaso al no motivar mayormente a la gente, lo sucedido en Rusia eleva la inquietud sobre la convocatoria que tendrán las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio.

Esta preocupación ya ha sido expresada por los representantes de los distintos candidatos y los partidos y movimientos políticos que los apoyan. Estos han llamado a los chilenos a votar y a cumplir con la emisión de su sufragio durante la mañana de la jornada dominical, quedando libres, luego, para poder disfrutar de la fiesta deportiva.

Igualmente, han expresado que usarán las redes sociales para difundir las primarias e incentivar que las personas participen. Esto pasa también por arbitrar medidas tendientes a acercar a los votantes a las mesas receptoras de sufragios.

Este domingo no sólo será, entonces, una prueba para el deporte nacional, sino un examen para la clase política y la conciencia ciudadana respecto de lo importante que es ejercer el derecho a voto para aportar en la construcción de nuestra democracia.

Es de esperar que en esto los magallánicos no se confundan y que respondan al llamado de acudir a las urnas, así como lo han hecho en jornadas electorales pasadas, siendo ejemplares en materia político-electoral como al momento de, ojalá, celebrar el triunfo chileno en San Petersburgo.

