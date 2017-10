Pasajes rebajados para los adultos mayores

Un buen anuncio resultó la información entregada este viernes por la subsecretaría de Transportes respecto al acuerdo alcanzado con la empresa Vía Austral para que, a contar del 1 de noviembre próximo, todas las personas mayores de 60 años puedan acceder a una tarifa rebajada en las líneas de microbuses que recorren Punta Arenas.

De esta forma, se amplía este beneficio que ya había sido concedido para este segmento poblacional los días miércoles y domingos, lo cual favoreció, en estos ocho meses de operación, a una buena gama de adultos mayores, al emitirse más de 64 mil tickets a un precio de sólo $160 por viaje.

Si bien esta medida se acordó en pleno período electoral -y no se puede desconocer que las personas mayores son las que más concurren a votar-, se tiene que valorar el paso dado y que esta iniciativa haya surgido de la propia empresa concesionaria del servicio de transportes mayor en esta comuna.

De acuerdo a lo destacado por la autoridad del ramo, Vía Austral cumple así con su rol social empresarial, pues la extensión de la rebaja del 50% del precio del pasaje a todos los días de la semana para los mayores de 60 años no implicará un incremento del subsidio otorgado a esta compañía.

Magallanes, siendo la penúltima región con menor población en el país tras Aysén, exhibe sólo 165.593 habitantes, con un magro crecimiento de 12% desde 2002. Esto, que representa una desventaja en muchos ámbitos, tiene como punto favorable el que existe un cúmulo importante de políticas sociales que se pueden aplicar a bajo costo, pero con un impacto casi inmediato.

Por ello y mientras se afinan los mecanismos y dispositivos que se usarán para viabilizar y agilizar esta iniciativa, cabe remarcar que Punta Arenas se transformará en la primera comuna en que regirá una medida de esta naturaleza, siendo deseable no sólo que en otras regiones se homologue esta decisión, sino que se apliquen otras resoluciones de corte social, sobre todo para favorecer a los adultos mayores.

Relacionado