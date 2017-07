Postergación de elección directa de gobernadores regionales

Desazón se respiraba ayer en las esferas de quienes han im-

pulsado fuerte-

mente que la democracia del país se siga perfeccionando, al abrir nuevos espacios de participación y decisión ciudadanas como eran los esperados comicios de noviembre, en que cada región -según el compromiso del actual gobierno- iba a acudir a las urnas a elegir a su máxima autoridad regional.

Aunque el discurso gubernamental no resignaba posiciones hasta la semana pasada, pese al claro retraso en la tramitación de los proyectos complementarios la reforma constitucional ya aprobada, fue lo declarado por el ministro del Interior, Mario Fernández, lo que -en sus palabras- sinceró el panorama electoral y puso definitivamente la lápida a esta aspiración sostenida desde las regiones.

La vocería gubernamental trató de relativizar el impacto negativo de la noticia dada por Fernández, al sostener que ello en nada afectará el compromiso de seguir avanzando en la descentralización del país. Acto seguido, tiró los dardos hacia la oposición al recordar que fueron los diputados de tal sector los que rechazaron aspectos centrales del proyecto.

Más allá de las excusas de la vocera de La Moneda, el Ejecutivo no puede eludir su propia responsabilidad al no haber puesto mayor urgencia a la tramitación de las iniciativas que son necesarias para dar curso a la elección de los gobernadores regionales, co-

mo se llamarán los actuales intendentes.

Parece inexplicable que la propia Mandataria no haya usado su liderazgo para en-viar los proyectos de ley con un plazo prudente para su examen legislativo y para alinear a los parlamentarios de su sector.

Desdramatizando lo sucedido, se podría argumentar que un proceso descentralizador no se agota en una elección, pero permitir a los habitantes de las regiones elegir a sus autoridades era, en sí mismo, un hito y una señal elocuente.

Relacionado