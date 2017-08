Preocupante segunda incautación de centolla

Una partida de 8 sacos conteniendo centolla hembra seccionada, equivalente a 216 kilos del recurso, incautó este lunes personal de Sernapesca en conjunto con Carabineros del Retén Agua Fresca, en un nuevo operativo desplegado al sur de Punta Arenas. Para las autoridades del sector resulta preocupante que se trate del segundo decomiso del mismo producto en menos de 22 días. El anterior, reportado el 6 de agosto, posibilitó el requisamiento de 497 kilos del crustáceo, que equivale a una tonelada del recurso vivo.

Pese que la centolla se encuentra hoy en día en plena etapa extractiva en Magallanes, los ejemplares hembra y juvenil están en veda permanente, restricción cuya finalidad es asegurar la sustentabilidad del recurso. Sin embargo, el faenamiento ilegal no sólo constituye un riesgo para la salud de las personas que adquieren un producto procesado en condiciones inapropiadas, sino que, al no estar controlada su extracción, no discrimina en las características del crustáceo, procesándose todo tipo de ejemplares.

Una de las grandes paradojas es que, pese a la gravedad del delito cometido por quienes se dedican a faenas clandestinas con la centolla, las sanciones son bajas y no contribuyen a frenar esta actividad, reiterándose este negativo comportamiento. Pero no sólo eso: una importante cuota de responsabilidad les cabe a las personas que, no obstante conocer el origen del producto, alientan con su compra este comercio ilegal.

Por lo tanto, considerando que en lo fundamental está en riesgo la preservación de un recurso natural, la comunidad toda, desde los distintos ámbitos de acción, debe ayudar a revertir este fenómeno. Porque, al fin y al cabo, se trata de una responsabilidad compartida.

