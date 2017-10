Programa de Salud Mental

Este miércoles 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, efeméride con la cual se busca que en todos los países del mundo se tome en cuenta y se reflexione sobre aquello. Este año, el tema propuesto fue la salud mental en el trabajo.

Desde que se instauró este día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en particular, su correspondiente panamericana (OPS) propugnan que se identifique el padecimiento que es propuesto cada año, se ofrezca un tratamiento oportuno y efectivo y, sobre todo, se trabaje arduamente en la prevención del trastorno emocional o conductual.

La Organización Panamericana de la Salud ha alentado a los gobiernos regionales a enfocar su acción preventiva en los padecimientos de niños y jóvenes. Ello, porque se ha determinado que la mayoría de éstos que sufren algún trastorno no reciben el tratamiento necesario.

Pero, cada día es mayor la conciencia ciudadana respecto de que la salud es integral y poco a poco se están desarrollando programas especiales para niños y adolescentes y también abordando trastornos como el estrés laboral.

En Magallanes, son altas las tasas de suicidios juveniles y también existe un número importante de niños y adolescentes que ingresan a temprana edad al consumo de alcohol y otras sustancias peligrosas, como los solventes, formando esto parte de los problemas puntuales de la región.

Al momento de realizar un balance, las jefaturas del sector evaluaron positivamente lo que se ha estado haciendo en los últimos 25 años en el ámbito de la salud mental, remarcando que ello cubre los tres niveles de atención.

Los problemas emocionales y conductuales no son menos importantes que las patologías físicas y no se puede relativizar la importancia de detectar en forma oportuna los problemas de salud mental.

