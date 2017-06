¿Qué se ha logrado con la “toma” estudiantil de la Umag?

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Magallanes (Umag) resolvió el 15 de junio pasado iniciar una “toma” de las dependencias, arguyendo problemas insolubles y el incumplimiento, por parte de la administración universitaria, de compromisos asumidos an-teriormente, tanto como dis-

crepancias con algunos profesores.

Esta forma de protesta ha mantenido en ascuas a la plana directiva, a la comunidad académica y a gran parte del estudiantado y sus familias que están viendo cómo se pierden preciosas horas de clases y se altera el calendario lectivo.

Sin desconocer la validez de algunas de las quejas expresadas por los alumnos, parece curioso que no haya habido capacidad interna para discutir y negociar una salida que sea comúnmente favorable y que no perturbe la vida universitaria.

Con una vida interna tensionada, ayer representantes de siete carreras anunciaron su decisión de descolgarse de la “toma” y de iniciar negociaciones con la autoridad universitaria, buscando acercamientos sobre las de-mandas y para recalendarizar clases y pruebas, a fin de poder terminar en propiedad el semestre.

Nuevamente y más allá de la justeza de algunos de los planteamientos estudiantiles, no hay certeza respecto de qué se gana o quién saca provecho de las acciones extremas.

Por ello, fue oportuno el recurso de protección interpuesto por el rector Juan Oyarzo y lo allí expresado respecto de la ilegalidad de la acción, en cuanto impide a dicha casa de estudios superior, que recibe aportes del Estado y de las familias de los muchos de sus alumnos que no gozan de la gratuidad, prestar los servicios comprometidos, a la vez que se corre el riesgo de sufrir daños millonarios respecto de sus bienes muebles e inmuebles.

