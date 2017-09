Restauración del Cine Cervantes y Casa España

El patrimonio, definido como un conjunto de bienes propios de una persona o institución, constituye un haber importante, muchas veces producto de una herencia, que impone cuidados necesarios para evitar su depreciación.

Igualmente heredado y transmitido de generación en generación es el patrimonio cultural inmaterial, acervo que también resulta un imperativo proteger y transmitir con la mayor certidumbre posible, a fin de no distorsionar historias, leyendas, conocimientos, lenguas, costumbres, ritos, entre muchos otros componentes y expresiones.

Muchas veces, tanto el patrimonio material como el cultural se entremezclan y constituyen un todo único, irremplazable y con inestimable valor tangible e intangible.

Tal es el caso del tremendo haber que busca proteger la Sociedad Española, en su empeño por restaurar el Cine Cervantes, una de las históricas salas en que los primeros habitantes de la zona pudieron disfrutar del cine y que hoy, lamentablemente, está en desuso.

Ante la incapacidad de abordar solos este proyecto, sus socios han debido tocar puertas y éstas parecen haberse abierto de par en par en la intendencia, donde la máxima autoridad regional no sólo ha asumido como propio el desafío de remozar el Cine Cervantes, sino que ha hablado de emprender un proyecto más ambicioso, sumando a los trabajos restauradores la edificación completa de la actual Casa España.

Se trata de una empresa a largo plazo, que podría demandar una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos, comprometiendo presupuestos regionales de, al menos, cuatro años.

Pensando en Magallanes y su futuro, al ser ésta una región que es fruto de la amalgama de las culturas de sus inmigrantes, no queda más que apoyar la materialización de esta iniciativa, pues está claro el mérito de la millonaria inversión en cuanto rescatará y protegerá para las próximas generaciones un trozo de aquella época pionera que tanta belleza e identidad le ha aportado.

Relacionado