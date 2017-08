Troncales terrestres del proyecto de Fibra Optica Austral

Hace unos días, tuvo lugar la presentación de las ofertas que realizaron cuatro compañías interesadas en adjudicarse los trabajos para construir el tramo submarino del proyecto de Fibra Optica Austral.

Ayer, en tanto, la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones entregó información sobre la marcha del proceso licitatorio referido a los tres troncales terrestres que demanda este proyecto y que permitirán, junto con el tramo submarino, unir las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Los tres trayectos terrestres contemplan un despliegue de poco más de 1.230 kilómetros de cable óptico, abarcando más de 30 ciudades del extremo sur-austral del país.

Mientras la adjudicación del tramo submarino está prevista para el 3 de octubre; la de los tendidos sobre tierra está programada para el 17 de dicho mes.

No cabe duda -y así se ha resaltado oportunamente- que este proyecto será, de concretarse, una de las mayores obras que dejará el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, no sólo respecto de las regiones beneficiadas, sino del país, en general.

Chile debe estar en sintonía con las exigencias que imponen la globalización y la era digital. Hoy no se concibe que haya ciudades y localidades, por apartadas que éstas estén, sin conexión.

Cuando se habla de descentralización y de equidad, sin duda que ello pasa por dotar a las regiones de todas las herramientas, infraestructura y capacidades necesarias para que las regiones puedan desplegarse en todo su potencial. Sólo así se podrán ir reduciendo las brechas socioeconómicas y creando oportunidades para que más gente, profesionales y empresas decidan quedarse o instalarse en las zonas más alejadas y extremas, como Magallanes.

Relacionado