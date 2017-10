Visita de Piñera a Magallanes

Desde ayer se en-

cuentra en la re-

gión el ex Pre-

sidente y abanderado presi-dencial de Chile Vamos, Se-

bastián Piñera, en el marco de un recorrido por el país de cara a los comicios del 19 de noviembre.

En un acto con sus partidarios, se pasó revista de los principales hitos que marcaron su gobierno (2010-2014), incluido el rescate de los 33 mineros de la mina San José, operación que no sólo conmovió a los chilenos, sino que a todo el mundo.

Como en su campaña anterior, Piñera basó su discurso en cuestionar a la gestión del gobierno de la Nueva Mayoría, sobre todo atacando su mayor debilidad: el escaso crecimiento económico y el retroceso de la inversión.

Así, ofreció como contrapartida que, si llega nuevamente a La Moneda, encabezará un plan de reactivación de la economía, creando condiciones que den confianza al empresariado y que atraigan a los capitales privados.

Respecto del desarrollo de la región, uno de los puntos rescatables -más allá de lugares comunes como apuntar al impulso turístico y a fortalecer la posición de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica- fue el anuncio de que su equipo está estudiando la unión territorial de Magallanes con el resto del país a través de la zona de los Campos de Hielo, si bien éste es un ambicioso proyecto que nuevamente está en las carpetas ministeriales y del Ejército.

La relación de Magallanes con Piñera está marcada, sin duda, por su intento de subir abruptamente la tarifa del gas y es inimaginable que en un segundo gobierno ose, siquiera, adoptar una medida similar.

Sin embargo, se debe recordar que el denominado Plan Magallanes no se cumplió y que se basó principalmente en fuertes inversiones de empresas privadas ya proyectadas para la zona antes de su llegada a la Presidencia y que éstas, incluso, no se concretaron a cabalidad.

