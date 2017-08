¿Codeándose con el poder?

Para aquellos televidentes de vista aguda no pasó inadvertida la figura del ex seremi de Obras Públicas, Juan Francisco Miranda, en la sede en Santiago de la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, quien enfrentó a la prensa el jueves pasado para anunciar que continuará en carrera tras resolver que no inscribirá la repostulación del diputado Ricardo Rincón.

No faltó el ‘camarada’ suspicaz que comentó: ‘¿Pero qué hace el ‘Jota’ allí si no tiene ningún cargo partidario?’.

Bueno, siendo la DC un partido tan fraternal –de lo cual ha hecho mucha gala en los últimos días- nadie podría dudar en que el ‘Jota’ viajó para expresar toda su solidaridad a Goic…

No se puede descartar que, aplicando el dicho: ‘A río vuelto, ganancia de pescadores’, haya estimado que era oportuno estar presente y cerca del poder partidario en esta crisis, sobre todo luego de tanto que se ha hablado de que la senadora salió fortalecida de este episodio y repuntará como la espuma…

Quizás se puede aplicar el dicho: “The right man in the right place at the right time”.