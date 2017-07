El apoyo de la Udi regional a Beatriz Sánchez

Sí. Tal como usted lo acaba de leer, así es. La bancada local de la Unión Demócrata Independiente inscribió como candidata al Consejo Regional por la provincia de Magallanes a Beatriz Sánchez, para las próximas elecciones del 19 de noviembre, aspirante que aún no ha sido ratificada por la directiva central del partido, en Santiago.

Pero, para que no existan confusiones o malentendidos, la referida no es la postulante del Frente Amplio que compite por el sillón presidencial en La Moneda, y cuyas ideas son acérrimamente opuestas a la bancada gremialista, sino que por coincidencia es simplemente un alcance de nombres que, hasta que no pasen las elecciones, se desconoce si podrá favorecer o perjudicar a los seguidores de Jaime Guzmán.