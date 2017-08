“¡Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo!”, se dijeron dos empresarios magallánicos de rancia estirpe croata, uno residente en la región y el otro afincado en la capital. Estos se asociaron para, con ocasión de los festejos de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes y de Chile, se realice en Punta Arenas un partido de fútbol…

Esto podría no tener nada de particular ni de quijotesco, si no fuera porque, emulando a Carlos Dittborn en 1959, previo a la realización del mundial en nuestro país, estos osados hombres no se andan con chicas y apuestan a traer a Punta Arenas a las selecciones de Chile y… ¡de Portugal, con el mismísimo Cristiano Ronaldo!

Esta feliz sociedad de hecho se realizó en Punta Arenas en un céntrico café y en presencia, como testigos, de dos amigos que aspiran, claro está, a tener, por lo menos, alguna participación en los viajes que tendrán que realizar para cerrar los contratos necesarios para hacer realidad este sueño.