Futuro crack con raíces magallánicas

Es argentino, pero fue invitado a integrar la Selección Sub 17 de Chile, que se prepara para el Mundial de India, que se jugará del 6 al 28 de octubre. Se trata de Jairo Vásquez, goleador del club Estudiantes de La Plata y que llamó la atención del DT de la Rojita, Hernán Caputto.

Pese a ser argentino, el joven está muy ilusionado de formar parte de la nómina mundialista, ya que como consignó el portal Red Gol, el sueño de su abuelo era verlo con la camiseta roja. “Al primero que llamé fue a mi papá para avisarle, estaba recontento porque mi abuelo era chileno y hace poco falleció. Desde pequeño, era él quien me iba a ver jugar y me quedé con esas ganas de que me viera con la camiseta de Chile”, reconoció Vásquez, originario de Caleta Olivia.

Y tras ello, confesó “lo que más recuerdo es la casa de mi abuelo, vivía frente al mar en Punta Arenas, en Zona Franca, yo me iba en bicicleta. También viven los primos de mi papá, parte de la familia chilena que todavía no conozco”, contó Jairo Vásquez, un “magallánico” indirecto que podría convertirse en un nuevo crack.