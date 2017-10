¿Intendente al campo?

Esta semana, la productora Estrella Pérez Coliboro y su marido Juan Cárcamo tuvieron un gran motivo para celebrar en la parcela que habitan en el pasaje Héctor Mansilla -parcela E. Esto porque recibieron de parte del gobierno un sustantivo apoyo económico para adquirir un amplio invernadero de 180 m2 que les permitirá aumentar su producción de chochos dulces en más 1.000%… ¡así es, como lo lee, pasando de las 300 unidades cosechadas el año pasado, a unas 4 mil!.

El mérito de este matrimonio es que desde su llegada a la zona hace unas décadas -procedentes desde Chiloé- ha sabido emprender y crecer en el cultivo de diversos productos, lo que en conjunto con la inscripción de Estrella como usuaria de Indap, les ha permitido aumentar su nivel productivo.

Lo que tienen en su parcela es atractivo a ojos de cualquier visitante, pero uno de los más motivados de seguro, ha sido el intendente Jorge Flies, quien desde la imagen captada, hasta el momento en que disfrutó de un delicioso pie y otros manjares como cortesía de la casa, no cesó de expresar: “Vamos a ser vecinos”. Y es que no cabía en sí de entusiasmo imaginando quizás adquirir un terreno contiguo al de este matrimonio, tener quizás sus propios emprendimiento y ¿cómo no?, interactuando con la pareja de parceleros con quienes ha tenido una química enorme.

No sabemos si finalmente la primera autoridad regional se animará a adquirir el terreno y tendrá su propio huerto, pero de que estará encantado, ciertamente lo estará. Lo dijo él, nosotros sólo miramos.