Momento incómodo

Un tenso momento se vivió durante la ceremonia de

inauguración del nuevo centro regulador del Samu, realizada el jueves recién pasado, esto porque mientras la maestra de ceremonia saludaba a cada una de las autoridades presentes olvidó mencionar al senador Carlos Bianchi, situación que no pasó inadvertida porque fue el intendente Jorge Flies el que le hizo la seña correspondiente para que pudiera salir del paso de la situación y evitar el desaire al parlamentario, pero los nervios le jugaron una mala pasada y olvidó el nombre y el cargo del senador.

En un minuto de silencio, el parlamentario debió explicar quien era, con su nombre y cargo, frente a todos los presentes, desatando la risas incómodas de quienes participaban de la ceremonia y por supuesto la molestia del parlamentario, la que no sirvió para aplacar las risas de quienes estaban ahí.

Pero, no fue este el único hecho llamativo de la ceremonia, ya que a pesar de todos los discursos que se entregaron a los presentes, tanto de autoridades nacionales como regionales, no se produjo ningún discurso del Samu, esto a pesar de que ellos eran los dueños de casa y los que lucharon este anhelo, sin embargo fueron los únicos que no fueron invitados a dar unas palabras a los presentes.