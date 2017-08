Indignado. Así aseguró sentirse a principios de esta semana el concejal DC Germán Flores, sobre todo respecto de la actitud asumida por el diputado Juan Morano en torno al caso Rincón y la Junta Nacional. De hecho, Flores dijo estar sorprendido por “el cinismo del diputado Morano” y hasta lo acusó de querer lavarse las manos en la crisis partidaria. Por ello, había jurado –no por sus hijas ni su madre, pero jurado, al fin- que le expresaría tal molestia apenas lo viera. “¡Por favor, no seamos Poncio Pilatos! Eso me impresiona y molesta y se lo voy a decir en su cara al diputado. Me caracterizo por ser tranquilo, pero estas cosas no las voy a dejar pasar”, había prometido un sulfurado concejal.

Pero, al parecer, tal expresión de fastidio y coraje no fue más que una bravata. Ello, porque la tarde del viernes hubo una reunión regional de la DC, en la cual Flores se cruzó con Morano, pero no le dijo ni ‘Pío’.

Para ser precisos, no le dijo ni ‘¡Hola!’.

Quizás Flores está castigando a Morano con el látigo de la indiferencia, el que –según muchos- duele más que cualquier palabra.