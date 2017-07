No se notó el distanciamiento

Curiosamente, durante el acto de inauguración del Centro Cultural Municipal el protocolo parece no haberse respetado. Y, es que sólo bastaba dar una mirada a la primera fila de las autoridades presentes para darse cuenta que el anfitrión, el alcalde Radonich, ubicó a su izquierda al obispo Bernardo Bastres, mientras que a su derecha, se apreciaba al ministro de Cultura, Ernesto Ottone, relegando al intendente Jorge Flies a otra ubicación. Sin duda, esto demuestra el distanciamiento de Radonich con la primera autoridad regional luego de las críticas que recibiera el jefe comunal tras el corte de suministros básicos, por no pago, de una veintena de colegios fiscales. Lo otro llamativo fue la ausencia de los ex alcaldes Emilio Boccazzi y Vladimiro Mimica, quienes durante su administración también aportaron a la concreción de esta obra. Lo mismo, ocurrió con el ex alcalde Juan Morano, pues durante su período se rediseñó el proyecto, y se realizó el traslado de Asmar al sector de Tres Puentes. Al menos Morano asistió al acto como diputado.

