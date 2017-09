No será Costner, pero igual se las da de bodyguard

Farandulera se ha puesto la pareja conformada por la senadora Carolina Goic y su marido, Christian Kirk Miranda, quienes, desde hace un tiempo, han estado saliendo en las páginas de las revistas nacionales y algunos programas de televisión. Claro está, a propósito de la campaña presidencial de la timonel de la DC.

Luego de los cuestionamientos que recibió su virulenta carta pública, en la que no dejó mono parado al expresar su furia porque la Junta Nacional de la DC desoyó el llamado de Carolina de no aprobar la reelección del diputado Ricardo Rincón, parecía obvio que había que salir a suavizar la imagen de Kirk o, al menos, a dar alguna explicación del carácter que lo llevó a escribir cómo lo hizo y mostrar su lado más dulce.

Así, cual Kevin Costner y Whitney Houston en la popular película “El Guardaespaldas” (1992), Kirk apareció junto a Carolina en la portada de la revista ‘Sábado’, de El Mercurio.

Bajo el título “El guardián de Carolina Goic”, se mostró al ex director regional de Sernatur en primer plano y a una casi tímida senadora apoyándose en él. Allí afirmó que no le interesa el poder, que no comparte los códigos de la política y que le da lo mismo lo que digan sobre él.

“Christian no te lo ha dicho, pero él ha disfrutado poder estar con las niñitas. Mucha gente piensa, desde esta condición machista que tenemos, que esto es como una carga. Pero no. Es más complejo: él decidió postergar su profesión por la familia y el proyecto público que decidimos en conjunto”, confidenció Goic.