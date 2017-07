Particular petición

Una petición nada nueva y que vuelve a reiterarse bajo la actual administración edilicia fue la vertida en sesión municipal del pasado viernes por la concejala Verónica Aguilar y que se relaciona con mejorar la difusión de las actividades insertas en las Invernadas por parte de la Unidad de Comunicaciones. Cuestionamientos que, si bien no son nuevos, en este caso añadió el ingrediente de solicitar que “un amigo de Radio BíoBío”, fuera considerado para ser trasladado hasta Punta Arenas y con ello seguir manteniendo las transmisiones que han servido -en teoría- para posicionar al Festival en la Patagonia en la zona norte. Aunque no fue comentada mayormente la particular solicitud de la edil, lo cierto es que los ingentes gastos que supuso el último certamen durante el 2016 no han sido aclarados hasta la fecha. Como tampoco ha sido medida si la decisión de otras administraciones municipales, por trasladar a equipos técnicos desde Santiago, ha impactado verdaderamente en hacer mucho más conocido el tradicional festival magallánico fuera de las fronteras de la región austral.

Relacionado