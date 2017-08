Pasando las penas

Chile es una nación que ha sabido sobreponerse a las catástrofes naturales, que cada cierto tiempo azotan a gran parte del territorio. Y aunque la Región de Magallanes no ha sido afectada -en mayor medida- durante los últimos años por la ira de la naturaleza, no significa que recurrentemente no ocurran ciertas situaciones que alteren la normalidad de la zona austral del país.

El pasado miércoles, algunos pescadores que residen en las cercanías del río Santa María, a 60 kilómetros al sur de Punta Arenas, pero que se encontraban en ese momento en la ciudad, se vieron imposibilitados de retornar a sus hogares debido a que durante la madrugada de aquel día, una lluvia cálida provocó deshielos en la parte alta del río San Juan, provocando el desborde de éste y que, con una intensidad que no era registrada desde el año 2012, anegó totalmente la principal vía de conexión del área sur de la provincia.

Sin embargo, ante aquel panorama y la incertidumbre de no saber si este fenómeno había perjudicado sus bienes, un residente del sector decidió liberar tensiones, mandándole sendo “pencazo” a su caja de vino, sin atemorizarse ante la presencia de algunas autoridades y de efectivos policiales que a esa hora verificaban las condiciones de la emergencia.

Simplemente, un “crack”.