Pataleta por el hospital

Se lo ha dicho a quien quiera escucharlo. Lo cierto es que el alcalde de Natales Fernando Paredes, no soporta que no haya sido invitado oficialmente junto al concejo municipal a recorrer el nuevo hospital de Ultima Esperanza, conocer sus instalaciones, recorrer sus pasillos y porqué no tenderse en una de sus modernas camas.

Lo cierto es que hasta el momento los dirigentes vecinales y adultos mayores han sido los primeros en conocer la “nueva joyita”.

Por eso en la visita realizada en junio por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, le dijo “clarito” que no lo habían invitado.

A mediados de esta semana volvió con el mismo tema, porque está empecinado en conocer “oficialmente” el edificio. Ante tanta insistencia la dirección del hospital Augusto Essmann lo invitó a él y al concejo a visitar el miércoles de la próxima semana el recinto.

Sin embargo el alcalde Paredes les dijo: “no, no y no”. Trascendió que habría enviado una respuesta rechazando la invitación porque sólo ingresaría al hospital junto al intendente Flies. Un cercano a Fernando Paredes comentó que : “Eso les pasa por hacerlo esperar”.