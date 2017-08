¿Practicando para el Chapuzón?

El jurado del concurso que buscaba definir al ganador del diseño del futuro Centro Antártico Internacional se trasladó hasta Punta Arenosa para ver en terreno el lugar donde se emplazará la construcción.

Entre ellos, se encontraba la directora nacional de Arquitectura, Claudia Silva, quien quiso aprovechar la ocasión para tocar las míticas aguas del estrecho de Magallanes, pero no tomó en cuenta que las condiciones climáticas ese día no eran las más apropiadas. Así se acercó al mar y, en esos segundos de confianza en los que quiso tocar con sus manos el agua, el oleaje no tuvo piedad y le mojó los pies. Claudia Silva experimentó así en cuerpo propio la gélida temperatura de las aguas del estrecho y salió del mar corriendo como quien ha visto al diablo. De inmediato, la asistieron sus compañeros, encabezados por el propio intendente Flies, como bien se aprecia en la secuencia fotográfica.

Algunos que observaron la jocosa escenas comentaron que con esta primera aproximación la autoridad está lista para venir al Chapuzón 2018.