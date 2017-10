Radonich y Boccazzi

En la ceremonia de inauguración de la sede del Club Carlos Dittborn el viernes último, no dejó de llamar la atención la presencia del ex alcalde Emilio Boccazzi, quien en todo momento estuvo de pie, frente a una ventana, mientras el actual jefe comunal Claudio Radonich encabezaba el acto y cortaba la cinta. Boccazzi, en todo caso, fue invitado en su condición de candidato al Core y también porque en su administración gestionó los recursos para la ampliación y remodelación de dichas instalaciones. Ciertamente no se sintió cómodo Radonich al advertir la presencia entre los asistentes de su antecesor, en contra de quien se querelló a comienzos de semana por la debacle financiera de la Corporación Municipal.

A Boccazzi también se le vio desencajado al tener al frente a su acusador y prefirió abstraerse de la situación mandando o respondiendo algún whatsapp, como se aprecia en la fotografía.

En todo caso, la misma foto nos da cuenta de que ya estamos en época electoral, por la cantidad de candidatos sentados en primera fila.