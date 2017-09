“Torreanos” al Consejo Regional

Dicen que duró hasta altas horas de la madrugada de ayer, que el comistrajo fue el mejor y que abundó el bebestible. Lo cierto es que resultó muy amena la cena en la que se reencontraron los ex alumnos del 4º “Torres” del Liceo San José, aquellos que egresaron en 1977.

Tallas, recuerdos, confesiones animaron la jornada, como en los mejores días salesianos.

De pronto, alguien se fijó que entre los ex compañeritos habían tres candidatos a integrar el Consejo Regional por la provincia de Magallanes: el actual core Alejandro Kusanovic; el ex presidente de este cuerpo colegiado, el médico geriatra Ramón Lobos; y el destacado profesor Luis Legaza. El primero va como independiente en la lista del pacto Chile Vamos; el segundo en la nómina socialista; y el tercero es el único independiente que se inscribió juntando firmas en Punta Arenas, luego de expresar cierto distanciamiento con el Frente Amplio por la forma en que se trató al ex presidenciable Alberto Mayol, de quien fue su jefe de campaña en la región.

Pero, esto no tiene nada de especial, si no fuera porque se acordaron que los apellidos de los tres iban en forma consecutiva en la lista del curso: Kusanovic, Legaza y Lobos.

Mal que mal, el 3 es un número cabalístico, comentó uno de los contertulios que pidió que le rellenaran la copa. En efecto, el 3 o Binah representa la esperanza, el amor y la fe, así como el entendimiento, la trinidad del hombre, la mujer y la inteligencia que los une.

Más aún, según Gnosis Instituto Cultural Quetzalcoatl, el arcano 3 significa éxito y la transmutación de energía creadora…

¡Qué mejor trío, entonces, para integrar el Consejo Regional que, muchas veces, resulta opaco y falto de buenas ideas a favor de la región!