Un comentario desafortunado

Cuenta la leyenda que el concejal Vicente Karelovic definitivamente no tiene filtro, así quedó demostrada su espontánea personalidad en la sesión del Concejo Municipal donde se debatía sobre la modificación presupuestaria para financiar los deudas de luz y gas de la Corporación Municipal.

Tras tocar el tema varios, el conocido concejal hizo una intervención. Quiso felicitar al alcalde por haber acogido su solicitud de alivianarle la carga laboral a una de las funcionarias de la municipalidad, poniéndole a otra funcionaria para que le ayude. Hasta ahí todo bien…

El problema fue cuando estaba a punto de terminar su discurso destacando los beneficios que a partir de ahora la secretaria en cuestión tendría: “Va a tener tiempo para ir a su casa, ver a sus hijos y satisfacer no sé si sexualmente a su marido…”

Ese último punto fue el que desató las risotadas, un poco incómodas, de todos en el Concejo… Es que no es para menos. El poco serio comentario del concejal provocó, incluso, mejillas coloradas, actitudes de “trágame tierra”, “Nooooo, Karelovic, otra vez….”, “¿Por qué dijo eso?” y “¡Qué comentario más machista y desubicado!”.

Tanto así que, un poco después de pasado el bochorno y discutir otras temáticas, el concejal Arturo Díaz sintió la imperiosa necesidad de intervenir y dijo: ‘Yo, la verdad, es que no pensaba hacer ningún comentario. Me iba a quedar callado, pero no puedo, siento que debo decir algo. Quiero pedir disculpas públicas a la funcionaria en cuestión, por el sin mala intención, pero desafortunado comentario del señor Karelovic. Yo sé que no es con mala intención, pero ese tipo de comentarios no proceden”, finalizó en tono conciliador.