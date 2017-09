Y tanto que hablan de unidad

En Renovación Nacional a nivel regional se llenan la boca hablando de la unidad del partido, sin embargo, los hechos reflejan algo muy distinto.

La visita de los senadores Alberto Espina (RN) y Víctor Pérez (Udi) tenía justamente ese objetivo: mostrar la unidad a nivel local de Chile Vamos. Pero, una vez más, quedaron algunos “heridos” en el camino por decisiones que toman los líderes o dirigentes de la derecha en Magallanes.

Se supone que el almuerzo de camaradería que organizó el comando de Sebastián Piñera era para que se reunieran los dos senadores con los alcaldes, concejales, candidatos a diputado, a consejeros regionales y las directivas de todos los partidos del bloque.

Sin embargo, algunos militantes se preguntaron: ¿Por qué había tanto extra en el encuentro y otros simplemente quedaron bajo la mesa?

Fue la propia Mirna Ramos la que manifestó su molestia al no haber sido considerada en el almuerzo, teniendo en cuenta que es consejera general de RN y, además, porque vio que otro consejero sí fue invitado al peculiar evento. “Seguramente alguna mano negra nos vetó”, ironizó.

No faltó el comentario desubicado que le dijo: “Había que pagar para el almuerzo”, a lo que Ramos, a quien la respalda su trayectoria de derecha, respondió: “¿Crees que eso era nuevo para mí si cada vez que vamos a Santiago cada uno ‘mata su animal’ y eso es bueno. No me fijo en el fondo, sino en la forma”.

A esta “polémica” también se sumó la juventud del partido que lidera Rodrigo Gutiérrez, quien prácticamente agotó todos los cartuchos para poder estar presente con su directiva en el famoso almuerzo, y es que tampoco habían sido considerados en el evento que cada comensal debía costearse.