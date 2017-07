Publicistas chilenos rugen en Cannes con 5 Leones de Oro

En el Festival Cannes Lion 2017, los jóvenes publicistas de la Universidad del Pacífico, Nicolás Soto y Francisco Valenzuela, se lucieron, llevándose cinco estatuillas en el que es considerado el festival de Publicidad más relevante del mundo

Cinco Leones de Oro en las categorías Cyber, Entertainment for Music y Radio, y también dos platas en las sub-categorías, por su campaña anti-violencia machista llamada “Una canción escrita por un asesino”, hecha para la Fundación Casa Vida Mujer de Perú, se llevó la Agencia Circus Grey de Perú, en la que trabajan los chilenos formados en la Escuela de Publicidad de la Universidad del Pacífico, Nicolás Soto y Francisco Valenzuela.

A través de la canción “No te mueras por mí” de Diego Dibós, artista conocido en Perú por su grupo TK, la campaña premiada en Cannes Lion 2017 busca concientizar a las mujeres para que rechacen cualquier tipo de maltrato y para que jamás perdonen a un agresor, a pesar de las infinitas disculpas, el arrepentimiento, las promesas y las muestras de amor que éste pueda ofrecerles

Los jóvenes publicistas galardonados, comenzaron su vida profesional en Perú hace más de tres años y señalaron estar muy orgullosos por poder aportar con esta campaña para visibilizar esta problemática de la mujer. “Este proyecto fue muy intenso de realizar, porque la problemática es muy impactante. Venimos trabajando con la ONG hace varios años y esperamos que estos premios ayuden a seguir difundiendo el mensaje, ya que como toda ONG los recursos de medios son limitados y sólo podemos aspirar a difusión orgánica en prensa, tv, blogs, etc.”, indica Nicolás Soto desde Lima, quien acota que éste ha sido uno de los mejores Cannes en la historia de Perú, ya que su agencia, Circus Grey, quedó en tercer lugar a nivel latinoamericano, sólo bajo AlmapBbdo y Ogilvy Brasil.

Su compañero, Francisco Valenzuela, quien en marzo se trasladó de Perú a Nueva York, luego de ser contratado por The Martin Agency, agrega que esta campaña ganó muchas categorías en Cannes por la simpleza de la ejecución y el impacto que causa en las personas. “Es un tema que no es menor en todos los países del mundo, pero la forma en que se abordó la campaña para comunicarla fue única y fresca”, dice.

El profesional asegura que ya no importa el tamaño de la industria, sino lo buena que sea la idea. “Vivimos en un mundo donde las ideas pueden tener múltiples formatos; la tecnología está al alcance de todos. Antes dependías mucho más del mercado para lograr tener un buen alcance con una idea de forma internacional, ahora eso ya no importa. Creo que en general el mercado Latino ha ido evolucionando, las grandes potencias donde antes veíamos las mejores campañas de publicidad, como Estados Unidos, Argentina o Inglaterra, ahora han tenido que competir con países emergentes, como por ejemplo Perú o Colombia. Ya no importa el tamaño de la industria, sino lo buena que sea la idea. Es por esto que casos como el de Vida Mujer obtienen una difusión brutal y de forma natural en múltiples medios de comunicación”, señala.

Sobre el significado para su carrera profesional, Francisco plantea que “los premios ayudan a tener un cierto nivel de exposición internacional, lo que genera que puedas optar por agencias de mejor nivel. Para un creativo joven puede ser un gran empujón en su carrera. También hay mucho debate en nuestro rubro, sobre si los premios son buenos o malos. Creo personalmente que es una buena forma de ver que está pasando en la industria. Está bueno celebrar la creatividad e inspirarnos para hacer mejores trabajos. Estamos en un negocio sumamente competitivo y para un creativo ser premiado en el festival de publicidad más importante del mundo es un halago. Nosotros lo tomamos con mucha humildad, ya que es el trabajo de mucha gente y años de esfuerzo en Circus Grey”, finaliza.