Consejos para compras on line para el Día del Niño

Con poco tiempo muchas veces la compra de regalos se hace más placentera si se hace desde el escritorio y con sólo un click. Una experiencia que para el Día del Niño también es replicable, y donde casi siempre es posible encontrar una amplia variedad de objetos y a buenos precios.

Es así que comprar por Internet se ha transformado en una gran alternativa, quitándole cada vez más terreno a las tradicionales tiendas físicas, tal como se evidencia en un reciente estudio realizado por GfK sobre comercio electrónico en Chile en el último tiempo, que indica que las ventas en línea tuvieron un crecimiento de 36,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Y ello porque hoy las personas se atreven a comprar productos online, aprovechando los descuentos que allí se promocionan o simplemente buscando traer algo del extranjero que sea novedoso y que no se encuentre en el país.

Una de las grandes ventajas de comprar por Internet es que los precios suelen ser menores que en el local. “Para potenciar el comercio electrónico, habitualmente las empresas sí tienen los productos a menor precio que en una tienda física. Hay algunos objetos que en los sitios web de las tiendas están mucho más baratos, por ejemplo, en la tecnología, línea blanca y electrodomésticos. En tanto, no se recomienda comprar vestuario por Internet, porque no se puede probar ni ver, por lo que quizás tenga algunos detalles o la talla no corresponda, por ejemplo”, asegura el Director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante.

Otro de los factores favorables para la compra de regalos online es que en el mercado on line el stock que se maneja suele ser mayor al que se encuentra en tienda. Si quieres regalar un juguete muy popular o buscar sorprender con un objeto que no esté disponible en Chile, lo puedes hacer fácilmente desde el comercio electrónico.

El experto agrega que este tipo de compras funciona mucho para padres que tienen hijos pequeños y quieren sorprender con un regalo y tienen poco tiempo para realizar las compras sin los niños. “Ahora, siempre es útil para personas que son planificadas y que hacen las compras con tiempo, porque al momento de comprar hay que considerar el tiempo de despacho, como no es automático no funciona si quiero comprar un regalo de última hora. Si lo pensamos bien, es útil para quienes pueden dedicar un tiempo durante su día o noche a revisar y mirar en diferentes portales la información. Ahora no es necesario hacerlo desde el computador, se puede hacer desde el teléfono, por lo que sigue siendo una gran ayuda para este tipo de personas”, enfatiza.

Y ¿para qué tipo de regalos se prefiere este sistema de compras? “Para regalos que se compran con tiempo y que no necesitamos verlos físicamente para decidir por él. No siempre es útil para ropa o calzado, porque las tallas varían y no siempre están todas las indicaciones de tamaño en la descripción del producto. Ahora bien, hay sitios como los de las empresas de zapatillas, por ejemplo, que tienen aplicativos que facilitan esta tarea para evitar que los compradores se equivoquen en el número al momento de comprar. Creo que es relevante que el comprador verifique primero los plazos de entrega y la disponibilidad del producto antes de comprarlo. En algunos casos, el retiro en tienda, es una alternativa buena porque evita ciertos procesos que son más lentos en la tienda. No creo que exista una categoría especial para comprar productos a través de Internet, porque hoy podemos comprar prácticamente de todo”, comenta.

Consejos para comprar online

El Director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante, entrega los siguientes consejos para comprar regalos de Navidad por Internet sin problemas:

Usa una conexión a Internet conocida: Evita conectarte a redes públicas y prefiere siempre la conexión de tu casa o de tu lugar de trabajo. Si quieres tener una conexión estable durante todo el proceso de compra, evita usar el Wifi. Elimina el caché de tu navegador: Antes de comprar un producto, borra todos los datos almacenados en tu navegador, porque hay sitios que almacenan preferencias de tus sesiones anteriores, por lo que no siempre las ofertas podrían ser las mismas. Actualiza tu antivirus: Para evitar cualquier inconveniente, ten tu antivirus actualizado, ya que al momento de realizar la compra esto puede ser de gran ayuda. Compra solo en sitios conocidos: Fíjate muy bien en la dirección del sitio en el que estás comprando. Revisa que sea la correcta y que tenga una conexión segura (https). Revisa el total de la compra: Muchas veces por la emoción de la compra, por creer que estamos frente a muchas ofertas y por la facilidad de agregar productos a nuestro carro de compras, no nos percatamos del monto total de nuestra compra hasta que llegamos a pagarlo. Chequea bien las condiciones de despacho y de entrega de los productos: Leer bien las condiciones de entrega del producto es fundamental en estos casos, porque en algunas ocasiones no se utilizan los plazos habituales.