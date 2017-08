Hoy 13 de agosto: ¡Feliz Día de los Zurdos!

Miguel Ángel, Da Vinci, Pelé, Maradona y Messi, Marcelo Ríos o Rafael Nadal, la lista de personajes sobresalientes en destrezas que han sido zurdos es interminable y quisimos recordar a algunos junto con datos curiosos sobre los que escriben con la mano izquierda en el Día Internacional de la Zurdera, este 13 de agosto.

Desde tiempos inmemoriales, los zurdos han sufrido una inmerecida mala fama, a causa de la mitología y la religión. Por ejemplo, la bendición cristiana se imparte con la derecha y el demonio actúa con la izquierda; y en la antigua Roma se consideraba que la zurdera era un defecto y solía devolverse a los esclavos zurdos alegando que eran “productos dañados”.

Sin embargo, el jurista Ulpiano escribió en uno de sus textos que no es una dolencia, alrededor del siglo III. No hace tantas décadas, se continuaba obligando a los niños zurdos a aprender a realizar sus tareas cotidianas, como escribir, con la mano derecha, pero hoy en día hay consenso en que no se debe reeducar a las personas zurdas. De hacerlo, podrían provocarse alteraciones neurológicas y psicológicas.

De hecho, algunas fuentes creen que el rey Jorge VI de Inglaterra tartamudeaba debido a que fue reeducado en su zurdera. Tal como explican en Zurdos.cl, el hemisferio cerebral izquierdo, que controla el lado derecho, se relaciona al discurso, lengua, escritura, lógica, matemáticas y ciencia; “aquí está el modo de pensamiento lineal”, señalan. Mientras que el hemisferio cerebral derecho, que controla la mano izquierda, abarca la música, arte, creatividad, opinión, emociones y el genio.

“Aquí está el modo de pensamiento holístico”, explican. Ante esto, se cree que los zurdos suelen ser persona más creativas y visuales.

Pero, por otro lado, nadie puede negar la buena fama que han ganado en el deporte, sobre todo en disciplinas individuales como el tenis, el boxeo o la esgrima. Según los expertos, son más difíciles de predecir.

Además de los personajes antes mencionados, otros famosos de la historia y los medios de comunicación que escriben con la izquierda son: Napoleón, Alejandro Magno y Julio César; a los que se suman Simón Bolívar y Gandhi, además del ex Presidente de EE.UU., Barack Obama. Marie Curie, Albert Einstein, Ludwing van Beethoven, Charlie Chaplin, Greta Garbo y Marilyn Monroe, también se encuentran en la lista, además de Paul McCartney, George Michael y Bill Gates; junto al creador de “Los Simpson”, Matt Groening y cómo no, su personaje Ned Flanders. El Día Internacional del Zurdo fue promovido por la Internacional de Zurdos (Lefthanders International), y se celebra desde 1976. Aquí te mostramos cómo algunos zurdos recuerdan esta jornada en redes sociales:

Fuente: DPA/Emol