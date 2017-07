Razones para bloquear tus cuentas de redes sociales

Como precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, denunció un intento de censura debido al bloqueo de su cuenta de Facebook. “Quise entrar a mi Facebook y resulta que ahora está en proceso de revisión. Quieren callarme hasta x redes sociales! El 2/07 ganaremos igual”, posteó en su cuenta de Twitter.

Al mensaje, adjuntó la imagen del comunicado que recibió de la red social, que decía: “Revisa tu nombre en Facebook. Nos pidieron que revisemos tu perfil porque puede que no cumpla nuestras Normas comunitarias”, indicando que durante este proceso su cuenta quedaría suspendida durante una semana.

Pero, ¿cuáles son esas normas? “El principal motivo para suspender una cuenta es no cumplir con los términos y usos del servicio que ofrece cada una de las redes sociales. La mayoría de los usuarios al momento de crear una cuenta acepta sin leer estos términos y el comportamiento que tiene en cada red puede no ser el adecuado”, explica el Director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la Universidad del Pacífico, Guillermo Bustamante.

En el caso del senador, el problema tendría que ver más bien con la revisión de su identidad. “Basta con que él compruebe que es él, enviando una copia de su cédula de identidad, licencia de conducir o algún documento oficial. Eso probablemente tiene que ver con su perfil personal y no con su página oficial de Facebook. Si comparten el mismo nombre, puede ocasionar este tipo de inconvenientes”, advierte el especialista en redes sociales.

Por lo mismo, es fundamental que personas públicas, servicios gubernamentales o empresas, tengan sus cuentas calificadas como “oficiales”. “Es importante, porque primero identifica que esa cuenta pertenece a una persona o empresa específica. En el caso de Facebook la verificación es proactiva, es decir, el equipo de Facebook se contacta con la figura pública, persona o marca para realizar la verificación. Algunas cuentas aplican y otras no. En el caso de Twitter es necesario completar un formulario https://verification.twitter.com/welcome e iniciar el proceso”, detalla Bustamante.

Por otra parte, hay que tener que claro que cualquier persona puede solicitar el bloqueo de una cuenta de una red social. “Cualquier usuario puede bloquear una cuenta o reportar una publicación. Basta con pinchar la publicación o el perfil de la persona para bloquearla. Al momento del bloqueo, preguntan cuál es la razón del bloqueo y esto incluso puede causar, si es que muchos usuarios hacen lo mismo, que se bloquee definitivamente la cuenta de la persona”, alerta el experto.

Por lo mismo, para que una persona o empresa se proteja de un eventual bloqueo de su cuenta, lo primordial es que cumpla las condiciones de uso. “Eso es lo primero. Las empresas pueden solicitar la verificación de la cuenta, lo que hace menos probable que se bloquee una cuenta, pero lo importante acá está en cumplir con los términos y condiciones. Generar contenido original, no incitar el odio, no hacer spam y no compartir contenido ilegal, son los puntos más importantes”, puntualiza el académico de la Universidad del Pacífico.

Cuidado con el spam

También el fin de semana, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que Twitter suspendió unas 180 cuentas de organismos públicos y de militantes chavistas. Sin embargo, este cierre masivo de cuentas tendría una causa diferente.

“En el caso de Twitter, por ejemplo, hay algunos los términos que se podrían haber infringido por parte de las cuentas que fueron bloqueadas y que tienen que ver con el envío de spam, o sea, un mismo mensaje idéntico transmitido por diferentes cuentas a la vez, que podría haber sido la práctica habitual de estas cuentas bloqueadas. La creación de granjas de cuentas, es decir, varias cuentas para transmitir lo mismo, así como también el uso de programas de terceros que permiten crear contenido de manera automática, podrían haber ocasionado el bloqueo”, enumera como posibles razones Guillermo Bustamante.

En este sentido, el Director de la Escuela de Comunicación Digital y Multimedia de la U. del Pacífico destaca que Twitter está optando por dar preferencia el contenido único y generado por usuarios reales, con el objetivo de hacer mucho más relevante los mensajes para los usuarios.

No obstante, si una cuenta es bloqueada es posible recuperarla. “Al momento de que la cuenta se bloquea, debería llegar un correo electrónico con las causas por la que fue bloqueada y las explicaciones de cómo recuperarla. En la mayoría de los casos, la primera vez que se bloquea una cuenta basta con verificar la identidad o el número de teléfono móvil asociado. Esto siempre y cuando no sea una falta demasiado grave, porque en algunos espacios hay que enviar documentación que compruebe la identidad de la persona con algún documento oficial, pero esto es en los casos más complejos y que está asociado a la usurpación de identidad”, concluye el docente de la U. del Pacífico.