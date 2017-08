10 adultos y 2 niños damnificados deja voraz incendio que destruyó dos viviendas en población Carlos Ibáñez

Las rachas de viento que oscilaron en los 83 kilómetros por hora, conspiraron para que el fuego anoche arrasara dos propiedades en la población Carlos Ibáñez del Campo, dejando un saldo de 10 adultos y dos niños literalmente en la calle. La alerta de incendio fue activada a las 21,48 horas por la central del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.

El drama se desató en la propiedad de pasaje Natales Nº924, entre las calles 1 de Mayo y Pedro Bórquez.

Atendida la magnitud del siniestro, sumado el ingrediente del fuerte viento, hizo necesario la concurrencia de seis unidades bomberiles, cuyos efectivos junto con combatir el fuego en la vivienda principal (construcción de dos pisos), se abocaron a aplacar las llamas en el inmueble interior, donde se inició el fuego. Mientras tanto, otros carrobombas se instalaban por calle 1 de Mayo y Eusebio Lillo, buscando sus voluntarios proteger las viviendas colindantes ante el temor de una propagación.

El inmueble principal era habitado por el pescador Olegario Díaz y su grupo familiar, mientras que la vivienda construida en la parte posterior del patio era ocupada por una hija y su familia. El fuego devastó las dos construcciones, dejando sin hogar a 12 personas, entre ellas dos menores de edad.

Las llamas estallaron en la casa interior por causas no establecidas, debido a que a esa hora no había moradores. Sus tres habitantes cenaban en una vivienda vecina cuando fueron alertados del humo y el fuego que no sólo envolvía su inmueble, sino que también el domicilio principal, de dos pisos. Hace tres meses habían terminado de refaccionar la construcción interior.

Carlos Hidalgo Coloane, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que se investiga las causas y origen del fuego, a la vez señaló que la propiedad principal resultó destruida en un 80 por ciento. “Ante el temor de la propagación del incendio a otros inmuebles colindantes, debido al viento reinante, se solicitó el apoyo de más unidades”, complementó.

El fuego y accionar bomberil causaron daños menores a una vivienda colindante, principalmente el baño, signada con el Nº934 del pasaje Natales.

El pescador Olegario Díaz, propietario del domicilio principal, debió haber viajado ayer a zona de pesca, pero el mal tiempo obligó a postergar el zarpe.

Los damnificados quedaron albergados temporalmente en casa de familiares.