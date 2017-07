15 ex presos políticos deberán pagar $348 millones a abogado que los demandó porque no le cancelaron sus honorarios

El lunes 14 de septiembre de 2015 un grupo de 31 ex presos políticos que permaneció confinado en isla Dawson entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974, con residencia actual tanto en Chile como en el extranjero, algunos de ellos representados por sus herederos, celebraba el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó las sentencias de primera y segunda instancia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 4.650 millones de pesos, a razón de 150 millones de pesos cada uno.

La demanda civil inició su tramitación en enero de 2008 ante el Décimo Octavo Civil de Santiago, debiendo desde entonces quemar una serie de etapas hasta llegar al fallo definitivo. En el transcurso del proceso, fallecieron Renato Mora Andrade, José Díaz Catelicán, Gerónimo España Bórquez, y Ramón Gómez Roldán.

A fines de agosto del año pasado, La Prensa Austral informaba que por resolución exenta Nº2097 de 13 de junio de 2016 del Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la República procedió a girar 31 cheques por la suma de $154.683.709, a nombre de cada uno de los demandantes individualizados en la citada resolución, algunos de los cuales se entregaron personalmente, otros se enviaron por carta certificada a los domicilios registrados en dicho organismo y otros se depositaron directamente en las cuentas corrientes de los respectivos demandantes.

Entre los favorecidos con esta compensación económica, figuran los actuales secretarios regionales ministeriales de Gobierno, Baldovino Gómez Alba, y de Deporte, Alejandro Olate Levet, y el entonces presidente del Colegio de Periodistas de Punta Arenas, Nelso Reyes Ojeda.

La sentencia de 14 de septiembre de 2015, confirmó la responsabilidad del Estado por los daños físicos y psicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política en isla Dawson. Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en materia civil, de acuerdo a la legislación internacional.

Para los efectos del inicio de la demanda indemnizatoria de perjuicios, a fines del año 2007 los ex presos políticos suscribieron ante el notario público de Punta Arenas, Edmundo Correa, el pacto de honorarios mediante el que cada uno contrató los servicios profesionales del abogado Víctor Rosas Vergara para que los represente y asuma el patrocinio de la demanda civil tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos en su condición de ex prisionero en isla Dawson y víctima de los delitos de aplicación de tormentos y tortura, secuestro, detención e incomunicación ilegales y mediante el que convinieron y se comprometieron a pagar los servicios profesionales al abogado Rosas.

De acuerdo a lo concordado, los honorarios pactados alcanzan al 20 por ciento del total de la compensación obtenida por cada demandante, esto es $30.939.741, suma que multiplicada por 31, asciende a los $959.131.971. A lo anterior, se incorpora una cuota del 5 por ciento del monto global obtenido, que cada uno de ellos deberá aportar a la ONG de desarrollo “Dawson 2000”, cláusula inserta también dentro del pacto de honorarios suscrito por cada demandante previo al inicio del litigio civil.

Empero, sólo la mitad de los demandante cumplió con pagar los honorarios al abogado una vez que éstos recibieron el suculento cheque por más de 150 millones de pesos. Los restantes ex prisioneros desconocieron el acuerdo notarial, razón por la que el abogado Rosas se vio en la obligación de iniciar por la vía judicial el cobro de honorarios a 16 personas, aunque en el transcurso del juicio el demandante desistió de seguir el cobro respecto de Juvenal Alberto Vásquez Velásquez, luego de que éste hiciera efectivo el pago de los honorarios -con fecha 7 de junio de 2017- al abogado Rosas, por la suma de $30.936.741.

Oportunamente habían cumplido con el pago de los honorarios al abogado los siguientes demandantes y sus herederos: Eliecer Valencia Oyarzo, Sergio Loguercio Cruzat, Héctor Avilés Venegas, Gastón Arias Muñoz, Jorge Arriagada Contreras, José Díaz Catelicán, Gerónimo España Bórquez, Juan Eterovich Kuzmanic, Ramón Gómez Roldán, Renato Mora Andrade, Gastón Prieto Iglesias, Sergio Reyes Soto, Guillermo Sáez Aravena, Angel Vera Fernández y Sergio Zurita Díaz.

Seremi

Baldovino Gómez

Uno de los demandados por incumplimiento, el actual seremi de Gobierno, Baldovino Gómez, al contestar la demanda por cobro de honorarios interpuesta en su contra, acusó al abogado Rosas que “incumplió sus obligaciones contractuales en todas y cada una de las etapas del juicio y de no ser por la labor directa de los demandantes, el resultado hubiese sido del todo adverso”. Luego argumentó que “durante la tramitación del juicio el abogado Víctor Rosas estuvo durante varios períodos aquejado de graves problemas de salud, los cuales se prolongan hasta el día de hoy (7 de noviembre de 2016, fecha en que fue respondida la demanda). Esto le implicó que, por largos períodos, tuviera que dejar de trabajar y, con ello, en los hechos, desatender sus obligaciones como mandatario judicial en la causa. Además, en varias oportunidades viajó a Suecia por motivos de su enfermedad, abandonando la causa y no informando a sus representados, ni menos señalando quien se haría cargo del asunto en su ausencia”. Asimismo, sindicó a Rosas de desoír instrucciones expresas de sus mandantes durante el juicio, entre ellas, las gestiones efectuadas por el abogado referente a la negativa de llegar a acuerdos con el Consejo de Defensa del Estado.

Aunque si bien Baldovino Gómez estima que la remuneración del abogado que los representó durante el juicio se encuentra determinada en el documento denominado Pacto de Honorarios, suscrito por él, donde en la cláusula segunda se señala que: “La participación del abogado será de un 20 por ciento de la indemnización que se obtenga”, objeta sobre la marcha que dicho instrumento, si bien hace comparecer al abogado Rosas, no lleva su firma como expresión de formación del consentimiento. Tampoco, añade, es suscrito por la ONG de Desarrollo “Dawson 2000” respecto de la cual se declara que se pagará una cuota del cinco por ciento de la indemnización que se obtenga.

Frente a lo anterior, el seremi de Gobierno, a través de su abogado Carlos Urquieta Salazar, plantea que las obligaciones contenidas en dicho instrumento “constituirían declaraciones unilaterales de voluntad y no estaríamos en presencia de una convención”, por lo que el citado instrumento “no generaría obligaciones para las partes puesto que la declaración unilateral de voluntad no es fuente de las obligaciones en nuestro derecho, salvo aquellos expresamente contemplados en la ley, y éste no es uno de ellos”.

Contestada la demanda, Baldovino Gómez solicitó al Tribunal el rechazo de la misma en todas sus partes, con costas, y proceder a la estimación del monto del honorario de conformidad a los servicios prestados por el profesional demandante.

Sentencia

Este 25 de julio y después de cerca de un año de tramitación de la causa, la titular del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago, Claudia Donoso Niemeyer, falló el cobro incidental de honorarios, dando lugar a lo demandado por el abogado, respecto de los siguientes ex presos políticos: Baldovino Gómez Alba, Ramón Enríquez Rosas, Libio Pérez Zúñiga, Custodio Aguilar Oyarzún, Francisco Márquez Márquez, Hermes Vera Vera, Lorenzo Oyarzo Placencia, José Augusto Vera Velásquez, Nelso Reyes Ojeda, Alejandro Olate Levet, Manuel Parada Soto, Eleuterio Barra Maldonado, Dante Panicucci Bianchi, José Vargas Alvarez y Aladino Coihuín Coihuín.

La sentencia ordena a cada uno de los 15 ex prisioneros a pagar al abogado Víctor Rosas, la suma de $23.202.556, con intereses, que en conjunto representa la cifra de $348.038.340.

Para la jueza sentenciadora, en la causa no se encuentra discutido que cada uno demandados contrató al abogado Víctor Rosas para que los representara y asumiera el mandato judicial en la demanda civil indemnizatoria. De lo anterior, da cuenta el documento denominado “Pacto de honorarios” suscrito con fecha 28 de diciembre de 2007.

Junto con lo anterior, cada uno de los ex presos políticos reconoce que en la causa indemnizatoria se obtuvo una sentencia favorable por una suma superior a los 154 millones de pesos respecto de cada demandante.

Frente al incumplimiento que se le atribuye al abogado durante las diferentes etapas del proceso, la jueza desestimó dicha argumentación, señalando que “de lo que se ha venido analizando aparece que el demandante incidental (abogado Rosas) realizó la gestión encomendada en cada una de las instancias pertinentes, obteniéndose en definitiva un provecho para la demandada incidental”.

En el considerando Nº21 del fallo, la sentenciadora sostiene que “claramente la voluntad de las partes era fijar honorarios a todo evento en un porcentaje superior al uso común para dicho tipo de honorarios”.

En la parte resolutiva, la jueza Donoso plantea que “apareciendo a juicio de esta sentenciadora que los honorarios deben resultar concordantes en justicia con la actividad jurídica desplegada en defensa de los demandantes (en la causa de indemnización de perjuicios), es que esta sentenciadora estima prudencialmente los honorarios en la suma de $23.202.556 (por cada demandado incidental), ello con intereses corrientes desde que la sentencia quede ejecutoriada”.

Concretamente, cada uno de los 15 demandados que fueron llevados a juicio, se ahorrará la suma de $7.734.185, respecto de los $30.936.741 que pagó por concepto de honorarios, cada uno de los restantes 16 ex presos políticos que no hicieron mayor cuestionamiento de lo pactado originalmente con el jurista Víctor Rosas.

Este fallo podría ser objeto de algún recurso judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

