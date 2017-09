Abogado de familia Nandwani desmiente versión de joven extranjera que denunció explotación laboral: “Llegó hace un mes como dama de compañía de una mujer para asistir a un matrimonio”

Un giro en 180 grados, con versiones diametralmente opuestas, se vivió hoy en torno al caso de una mujer de 30 años, proveniente de la república asiática de Singapur, quien -según aseveró- se desempeñaba como asesora del hogar en la vivienda de la familia Nandwani, en Punta Arenas, habiendo huido la tarde del lunes de su lugar de trabajo y denunciando que no le pagaban sus sueldos, como también que habría estado sometida a extenuantes jornadas laborales, sin que le permitieran comunicarse con otras personas.

En este aspecto, el abogado de la familia, Marcos Ibacache, desestimó estas acusaciones, aunque sí reconoció la denuncia interpuesta ante la PDI sobre una presunta trata de personas de una mujer extranjera que permanecía en la casa de Anand Nandwani, la cual concurrió la tarde del lunes hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar protección ante lo que ella estaba acusando.

“En este caso en particular se trata de una persona de origen extranjero, entiendo que es de Singapur, quien vino al país con visa de turista, en ningún caso de trabajo, con motivo de la celebración de un matrimonio que hubo en la familia hace aproximadamente un mes. Ella vino como dama de compañía de la suegra de una de las personas, pero ellos tienen vuelo de regreso para esta semana conjuntamente con esta persona, quien el día de ayer (lunes) se fue de la casa sin explicación alguna y sin tener todavía un motivo claro”, arguyó.

Asimismo, enfatizó que se descarta que la joven haya sido contratada, sino más bien estaría “de paso”, negando tajantemente la acusación de trata de personas, puesto que “en ningún caso se encuentra bajo algún sistema o régimen laboral vigente en este país”.

“La casa de esta familia tiene contratado personal que trabaja en las labores del hogar y no era la función de esta persona, ya que ella solamente vino como dama de compañía de una mujer de más de 70 años”, complementó.

Consultado respecto al motivo que explicaría la actitud para realizar la referida denuncia, Ibacache indicó que “ya existe una campaña para reunir antecedentes contra esta familia, con respecto a una posible trata de personas y no cierro la posibilidad de que haya existido contacto entre quienes están tratando de imputar a esta familia con esta niña, ya que las primeras denunciantes hablan el idioma, y quizás hayan podido conversar con ella y haberle dicho alguna situación, lo cual lo digo solamente a modo de conjetura”.

En cuanto a esta supuesta campaña, el abogado explicó que esta posibilidad se basaría en el resurgimiento de una causa que a su juicio “ya se encontraba fenecida”.

“Esta (la causa) fue investigada por la PDI y se determinó que no existía la esclavitud, el maltrato o el sometimiento, eso quedó debidamente acreditado. Años después se trata de reabrir esto, señalando que no fue bien investigado, haciendo acusaciones en contra de los fiscales, de que no habría hecho bien su trabajo y presentaron una denuncia por un supuesto hecho de que una de estas personas habría viajado con un pasaporte falso, situación con la cual reabre la investigación. Hasta el día de hoy se sabe que no se ha podido reunir la fuerza suficiente para acreditar que existen estos hechos (…) Son situaciones ya terminadas que hoy día pueden cobrar peso con episodios como éste”, aclaró.

Habría llegado en abril

Muy por el contrario, la fiscal Wendoline Acuña dio a conocer que esta investigación está en curso desde hace un par de semanas, y que por el momento la presunta víctima se encontraría protegida bajo orientación y apoyo. Sin embargo, sostuvo reiteradamente que se están coordinando otras diligencias, las cuales son de carácter reservado. Entre ellas, se espera que hoy pueda declarar con un traductor que hable su mismo idioma, para que así el Ministerio Público pueda disponer con la versión de los hechos de la eventual denunciante.

“Hay una dificultad que es una barrera idiomática y para poder contar con un relato de lo que ella ha vivido desde que salió de Singapur hasta que llegó a Chile lo vamos a obtener cuando tomemos una declaración, para eso tenemos coordinado ese proceso con un traductor oficial, y luego recién vamos a tener un relato de la circunstancia de lo que ella ha vivido en el país”, esgrimió.

En este aspecto, y a diferencia de lo que recalcó el abogado Ibacache, la persecutora argumentó que de acuerdo a los movimientos migratorios, la joven habría llegado en abril de este año, y no hace 30 días, y que según las primeras conversaciones, sí habría una situación laboral de por medio.

“En la breve conversación que sostuvimos hoy, ella está un poquito cansada, con ganas de quedarse en el país porque quiere trabajar en Chile, con otro empleador y por ahora va a permanecer acá hasta que efectuemos todas las diligencias que sean necesarias con ella”, puntualizó.