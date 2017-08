Acusan a director regional (s) de Gendarmería de haber intercedido para mejorar sueldo de su esposa

La presidenta nacional de Asociación Gremial sostuvo que denunciarán ante Contraloría al comandante Dan Toro. La dirigenta también cuestionó la contratación del arquitecto y ex alcalde, Emilio Boccazzi Campos.

Pasmada y sorprendida. Esas fueron las primeras impresiones en la única visita -hasta ahora- a Magallanes, de la presidenta nacional de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (Adiptgen), Viviana Camilo, luego de tener conocimiento, a través de los asociados locales del gremio, de algunas situaciones anormales que estarían aconteciendo en Gendarmería de Magallanes, las cuales guardarían relación con episodios de maltrato laboral, amedrentamiento y una serie de procesos irregulares que estarían siendo avaladas por el director regional subrogante, Dan Toro Arévalo, como también por algunos jefes de la división regional y de otras unidades.

Entre las múltiples problemáticas al interior de la institución que fueron dadas a conocer a la titular del gremio, ella puso particular énfasis en el trato que han recibido los empleados, refiriéndose particularmente al caso de un funcionario que trabajaba en el departamento de Infraestructura, quien tras no haber avisado que su hija, una constructora civil, participó en una licitación, lo removieron abruptamente de su cargo.

“Cuando se terminó esta licitación, al funcionario lo llaman a declarar ante un fiscal y le dicen que queda removido de su cargo por no haber avisado que su hija había participado en este proceso, quedando actualmente vetado de entrar a cualquiera de las unidades, siendo que todavía el sumario está recién en proceso, por lo que considero que eso es una mala práctica”, precisó, agregando que “nos parece tan extraño que exista esta situación, porque generalmente estas personas son de nuestro estamento, porque yo estoy hablando de la jefa técnica regional, de los jefes administrativos, y en síntesis de nuestros mismos pares”.

Falta a la probidad administrativa

Asimismo, Camilo informó de una situación que denominó “de carácter grave”, la cual involucra al comandante Dan Toro, director regional (s) de Gendarmería, quien -según denunció- habría intercedido para que a su esposa le subieran un grado de Escala Unica de Sueldo (Eus), luego que la Dirección nacional de la institución se lo haya reducido de grado 10 a 11.

Según expuso la dirigenta gremial, para pedir una audiencia con el director o con el subdirector nacional se debe hacer mediante un conducto regular, que la mujer lo habría solicitado a su propio marido a finales del mes de marzo, el cual “no habría sido capaz de habérselo negado”. Tras aquel episodio, aseveró que la esposa de Toro se habría trasladado a Santiago, para sostener conversaciones en la Dirección nacional, lo que implicó que le restablecieran el grado desde el 1 de junio del presente año.

“Nosotros tenemos gente que lleva años solicitando un aumento de grado y se les ha negado. Nos molesta mucho, y para mí es una falta a la probidad administrativa, porque nuestro estatuto dice que los jefes de los grados 6 hacia arriba no pueden tener bajo su mando parentesco o consanguinidad hasta el tercer nivel. Por lo tanto, ella no debería estar al alero del director regional, que es su marido”, reprochó.

“Los directores

se creen dioses”

Consultada por el motivo que estaría fomentando este tipo de conductas, la directora nacional de Adiptgen, teorizó que “aquí los directores se creen dioses, porque son la autoridad máxima dentro de la región y se sienten con el derecho de hacer lo que ellos quieren. Yo sinceramente no sé si el director nacional sepa todo lo que está pasando en Magallanes. El problema es que es obvio que el titular regional no le va a ir a contar de estos inconvenientes, porque entonces le van a decir por ejemplo que no ha sido capaz de hacer bien su trabajo. Aquí hay un círculo que lo maneja el señor Toro y es el que amedrenta a nuestros asociados. Realmente la gente está preocupada, lastimada y sienten que no tienen apoyo”.

Caso Boccazzi

Por otra parte, Viviana Camilo también se refirió a la contratación del arquitecto y ex alcalde, Emilio Boccazzi Campos, como encargado de Infraestructura regional de la Dirección de Gendarmería de Magallanes, asegurando que en el concurso público para postular al cargo, el otrora jefe comunal no habría quedado en primer lugar, siendo el ganador de éste el constructor civil José Guajardo Barría, cuya justificación para haber quedado fuera habría sido que no tenía experiencia.

“El problema está en que el señor Boccazzi quedó en la terna y que el director tiene la facultad de elegir a uno de la terna, pero yo pienso que si queremos recomponer este servicio, que ha sido bastante maltratado, y tener otra imagen ante la opinión pública, debemos hacer las cosas bien, empezando de cero. Creo que en este caso hubo un manejo político, porque aunque me duela, los políticos se han querido meter en todo, y nosotros ya estamos cansados de eso. Puede cualquier persona venir a trabajar a Gendarmería, pero también seamos más decentes en las elecciones”, fustigó.

Finalmente, adelantó que durante la próxima semana se pretende materializar una denuncia formal ante la Contraloría Regional en contra de la gestión del director regional (s), comandante Dan Toro, como asimismo respecto a este último concurso. Para ello, afirmó que se llevará a cabo una reunión con él, para explicarle y hacerle ver esta problemática.