Asesinan a sangre fría y a plena luz del día a hombre de 32 años a metros de céntrico terminal de buses

Una certera puñalada en el corazón con un cuchillo, propinada por un sujeto que tenía prontuario delictual, identificado como Lorenzo Miranda Vargas, terminó con la vida de Oscar Aribel Arriagada, quien falleció a las 17,13 horas.

Un mortal hecho de sangre ocurrió durante la tarde de ayer en la vereda oriente de calle Armando Sanhueza, a escasos metros de Avenida República, sector céntrico de Punta Arenas, cuando un sujeto le propinó una certera puñalada en el corazón a un hombre de 32 años identificado como Oscar Andrés Aribel Arriagada, alias “El Loly”, provocándole la muerte instantánea en la vía pública.

Lorenzo Andrés Miranda Vargas, de 27 años, fue reconocido como el agresor y único imputado en el hecho, quien tras una riña -cuyos motivos aún se desconocen y son materia de investigación del Ministerio Público- ocurrida a las 16,45 horas, en el frontis del terminal interprovincial de Buses Fernández, arrinconó a la víctima a un costado de la botillería “La Botica de Peteco”, sacando un arma blanca de su vestimenta y atacándolo fallidamente en una primera instancia, dándole el mortal estoque con un cuchillo en una segunda ocasión, a plena luz del día y en presencia de transeúntes que circulaban por aquel lugar, según se pudo constatar en imágenes reveladas por una cámara de seguridad.

A raíz de aquello, la persona agredida se habría desplomado, perdiendo el conocimiento al momento en que testigos advertían de este suceso a Carabineros. Mientras tanto, el sujeto homicida intentó darse a la fuga, siendo capturado en la esquina de Avenida Cristóbal Colón con calle Chiloé por una persona que vio el cuerpo en la vía pública. Minutos más tarde, efectivos policiales se apersonaron en aquel sector concretando la detención de Miranda Vargas, para luego trasladarlo hasta el Hospital Clínico de Magallanes para el procedimiento de constatación de lesiones.

“Yo no vi nada y desconozco los hechos. Lo único que atiné fue a agarrar al sujeto que le habría propinado la puñalada a este joven que falleció. Cuando salí, el joven ya estaba tirado en el suelo y ahí me fui a agarrarlo, hasta que llegó Carabineros y se encargó del resto”, sostuvo José Vargas, quien retuvo al agresor hasta la llegada del personal policial.

Transcurridos algunos minutos, se presentó en el sitio del suceso un equipo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) que puso en marcha las labores de rigor para estabilizar al peatón atacado, sin embargo en ese instante el escenario ya era irreversible.

“No tenía pulso”

“Al llegar al lugar el paciente estaba inconsciente, no ventilado y no tenía pulso, por ende estaba en un paro cardiaco, esto producido al parecer por una herida penetrante a nivel cardiaco. Se realizaron maniobras avanzadas efectuándose todo el procedimiento del protocolo que se hace en estos casos, sin embargo no se mostró ninguna actividad eléctrica visualizada en el monitor, cesando las maniobras siendo una situación bastante difícil de revertir”, relató Constanza Morales, enfermera reanimadora del Samu, quien ratificó que la hora de fallecimiento fue a las 17,13 horas.

Por su parte, el jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), capitán Cristián Márquez Alarcón, corroboró, tras las primeras diligencias, que el hecho de violencia se habría producido “a eso de las 16,45 horas de la tarde en el cual dos personas se trabaron en pendencia y una, utilizando un arma cortopunzante, le propina una lesión mortal al otro individuo”.

Asimismo, confirmó que el imputado contaba con un nutrido prontuario de antecedentes penales, habiendo cumplido condena recientemente. Respecto a la presencia de una cámara de seguridad, que captó la secuencia del mortal acontecimiento, el capitán Márquez aseveró que “la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) está trabajando con todas las aristas de este hecho y obteniendo las grabaciones y otros antecedentes como declaraciones y testigos que pudieran haber estado en el lugar”.

Finalmente, al sitio del suceso concurrió el fiscal Manuel Soto Basauren, quien sobre el detenido, puntualizó que “por ahora podríamos decir que pasará a control de detención y tenemos que verificar si la información que logremos recopilar durante estas horas son suficientes como para poder formalizarlo. De lo contrario vamos a ver la posibilidad de pedir una ampliación de la detención”.

Cabe consignar que Aribel Arriagada había cumplido varias penas de cárcel por el delito de robo. El año 2015 rindió la PSU mientras purgaba una condena, porque quería dar un giro a su vida.

Los restos fueron levantados de la escena del crimen por personal del Servicio Médico Legal para ser sometido a la autopsia de rigor.

“Payasos”

Una cámara de seguridad de un local comercial del sector captó el preciso instante cuando una pareja, caracterizada de conejos, uno de los cuales portaba una mochila, hablan con una mamá y su pequeña hija en calle Armando Sanhueza, mientras un tercer “payaso” entra en escena y corre detrás de ellos, siendo perseguido por un sujeto armado con un cuchillo, quien posteriormente lo asesina sin piedad.

Oscar Aribel se había incorporado este miércoles al grupo de “payasos” y por ello usaba los mismos atuendos de ellos. Al momento del mortal ataque, venían del conocido local La Botica de Peteco, donde retiraron dinero desde la Caja Vecina, disponiéndose a dirigir sus pasos hasta el terminal de Buses Fernández, donde abordarían un bus que los trasladaría a Puerto Natales.

“Estábamos con el niño que le dicen ‘Loly’ y supuestamente iba a viajar con nosotros a Puerto Natales. Veníamos saliendo de la botillería y en eso llegó un hombre, sacó un cuchillo y lo apuñaló, y nosotros no pudimos hacer nada. Yo solamente estaba haciendo un globito para entregarle a una niñita que pasó por ahí. A él (Aribel) lo encontramos hoy día y se sentía feliz, dijo que se quería vestir de monito para regalarle globos a los niños”, relató Ivette Montaña, la “payasa”, testigo del homicidio.