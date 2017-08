Bernardita Poblete, madre que responsabiliza a la policía uniformada por la muerte de su hijo en 2011: “Yo lo que tengo es rabia e impotencia contra el sistema y contra Carabineros”

Noticia nacional fue el fallecimiento de Jonathan Ruiz en diciembre de 2011, joven que cuando celebraba un triunfo

deportivo de la Universidad de Chile en Puerto Natales, habría sufrido una brutal golpiza por parte de efectivos policiales, lo que posteriormente le causó la muerte. A 6 años del hecho, su madre aún clama por una justicia que -dice-no ha llegado.

Acongojada y con las manos vacías afirma estar Bernardita Poblete Vargas, madre del joven Jonathan Ruiz Poblete, quien falleció el 16 de diciembre de 2011 en el Hospital Clínico de Magallanes, a raíz de graves lesiones sufridas durante la madrugada del 1 de diciembre del mismo año en Puerto Natales, luego de haber sido detenido en la vía pública y subido a un carro de Carabineros, en el contexto de estar festejando el paso a la final de la Copa Sudamericana de la Universidad de Chile.

En aquella instancia, algunos de sus amigos denunciaron que los policías trasladaron a Jonathan, solo, en una patrulla, siendo encontrado 15 minutos después de su detención, tendido en la vía pública, con lesiones mortales en el cerebro e inconsciente.

La primera versión de Carabineros habría sido que el joven golpeó con sus pies la puerta del vehículo policial hasta lograr abrirla, lanzándose a la calle, y provocándose con la caída las lesiones en el cerebro.

Sin respuestas

A pocos meses de que se cumplan seis años del hecho, Poblete Vargas asegura que no ha tenido ninguna respuesta de lo que realmente sucedió esa noche, precisando que fueron interpuestas dos acciones judiciales, una en contra de los carabineros presuntamente involucrados en la muerte de su hijo, y la segunda contra los médicos de Puerto Natales, los que se habrían tardado más de 30 horas en tomar la determinación de derivarlo hacia Punta Arenas.

“Yo como madre sé que a mi hijo le pegaron, porque hay mucha discordancia en las versiones entregadas por Carabineros. Todos dicen cosas distintas y sinceramente no sé qué pasa, nadie me ha dicho la verdad. Para mí, lo que ocurrió con Jonathan fue un acosamiento, porque anteriormente ya lo tenían visto, le habían pegado y hay antecedentes de que a mi hijo le quebraron un diente y le partieron la ceja, lo cual también se fue a la Fiscalía y no quedó en nada”, reprochó.

Abogados desaparecidos

Sin embargo, lo que más le llama la atención y le genera una ingobernable desazón es el hecho de que sus abogados Cristián y Javier Opazo hayan

desaparecido sin poder establecer ningún tipo de contacto desde diciembre de 2015 a la fecha.

“Ellos desaparecieron, ya no sé nada de ellos, no he tenido ninguna noticia y no sé qué es lo que pasa. Les he mandado muchos correos y no he recibido ninguna respuesta. No han sido capaces de llamarme y decirme lo que está sucediendo, desde 2015 que no sé nada de ellos. Yo tengo pruebas de que a mi hijo lo hostigaban desde antes los funcionarios policiales porque en 2010 le pasó lo mismo, andaba celebrando el triunfo de la ‘U’ y lo detuvieron dándole una tremenda golpiza, y todas esos antecedentes se las hice llegar a los abogados, pero de ellos no he tenido respuesta alguna”, manifestó entre sollozos.

Carpeta investigativa

Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el hecho cercano de Gonzalo Muñoz, joven que permanece en estado de extrema gravedad tras ser brutalmente agredido por funcionarios policiales -que fueron dados de baja- en julio de este año, es que la madre de Jonathan decidió volver a alzar la voz por este episodio que no ha logrado entregarle paz y tranquilidad a su familia.

“En Natales hace más de un mes que estoy pidiendo la carpeta investigativa en la Fiscalía, me la han negado y me han tramitado en reiteradas ocasiones. La semana pasada fue la última vez que la pedí y me dijeron que me la podían pasar pero solamente a través de un receptor judicial, y desgraciadamente esto lleva plata porque son como 100 mil pesos que hoy no tengo, así que me acogí a la Ley de Transparencia y la solicité nuevamente, pero esta semana tengo que ver si me la dan o no. Si me la niegan no sé qué voy a hacer porque yo como familiar directo tengo derecho a saber qué es lo que está pasando”, deslindó.

Próximas acciones

En cuanto a las próximas acciones, Bernardita adelantó que a propósito de la nueva ley de Crímenes de Lesa Humanidad y Tortura, pretende iniciar conversaciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el fin de que éste se haga parte y pueda investigar este caso, toda vez que el delito pueda considerarse como un abuso de la autoridad, argumentando que “se están haciendo cómplices de un asesinato que cometieron sus funcionarios”.

“Cualquiera se puede equivocar, pasa todos los días, pero eso no significa que el crimen va a ser amparado, ya sea por un error o si por una persecución, porque aquí hubo una detención anterior que a mi hijo le significó lesiones. Yo lo que tengo es rabia e impotencia contra el sistema y contra Carabineros. Esta lucha la estoy llevando sola. Al principio había mucha gente, después se empezaron a ir todos. Personas que dijeron que eran sus amigos se han alejado totalmente. He seguido en pie porque tengo más hijos y porque yo lo que necesito es que se haga justicia para por fin poder estar en paz”, puntualizó.