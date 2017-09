Capitalina DMO Motion se adjudica licitación del retiro de la basura domiciliaria por 6 años

Con una inhabilitación de la concejala Verónica Aguilar y un voto en contra del concejal Arturo Díaz, finalmente la recolección del aseo domiciliario de la comuna de Punta Arenas quedó en manos de la empresa santiaguina DMO Motion.

La votación, como era de esperarse, no estuvo exenta de polémicas debido principalmente a las condiciones laborares de los trabajadores, quienes una vez más quedaron en la incertidumbre respecto a la continuidad de sus tareas.

Fueron meses de expectación pública, hasta que finalmente se pudo conocer la decisión de la comisión evaluadora, que pasó a la etapa final a la empresa capitalina DMO Motion, con una propuesta de $8.894.160.000.

Aparentemente habría primado la oferta económica por sobre los derechos y condiciones laborales de los trabajadores, ya que según se dio a conocer en la sesión, las tres empresas que estaban en competencia ofertaron el mismo sueldo mínimo exigido en las bases ($574.000). Es decir, incluso Servitrans, empresa con la que los trabajadores mantienen una relación contractual a la fecha, ofertó menos de lo que actualmente cancelan como remuneración.

Al respecto, el presidente del Sindicato de Servitrans, José Díaz Sánchez calificó esta decisión como “nefasta” para ellos. “Se debería haber votado en contra para que se hubiera hecho nuevamente la licitación y así hubieran incluido los sueldos que nosotros estamos pidiendo”, señaló.

“La comisión no leyó bien las bases, las documentaciones llegaron por lo menos las de Servitrans en la que señalaba que mantenía nuestros sueldos”, explicó Díaz respecto a un documento anexo que no fue revisado por la comisión, debido a que ellos no lo habían solicitado y según especificó el director de Aseo, Marcelo Velásquez, sólo pueden descargar de la página de mercado público la documentación que se exigía en las bases y todos los antecedentes anexos no son tomados en cuenta.

Efectivamente los trabajadores de Servitrans tenían en su poder un documento redactado por la empresa que detalla los sueldos que ellos le pagarían a los trabajadores y que van desde los $560.999 hasta los $750.099. “Ninguna empresa nueva va a querer negociar con nosotros, con suerte nos aumentarán 50 mil pesos el sueldo en tres años”, lamentó Díaz.

“Quiero darle las gracias a los concejales por la baja del sueldo que vamos a tener, que serán $300 mil los choferes y $250 mil los auxiliares y que no se va a recuperar de aquí a seis años”, sentenció el dirigente sindical.

Para el concejal Arturo Díaz, quien votó en contra de adjudicar la licitación, es una situación súper lamentable sobre todo para los trabajadores. “Lo lamento por los trabajadores, llevábamos tiempo trabajando para revertir esto, logramos en algún momento subir el sueldo base y cambiar las condiciones de contrato, pero en este momento llegamos a esto”, subrayó.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich quiso señalar que con esta licitación habrá un ahorro importante (más de $1.700 millones) y que le llamó la atención que en este proceso hayan podido bajar tanto las ofertas en comparación con el concurso pasado.

“Ahora debemos fiscalizar que este contrato se haga bien, por ley éste debiera comenzar el 1 de noviembre, pero hay una tolerancia de tres meses para mantener los camiones que hay, para que lleguen los nuevos a partir de febrero y así dar garantía a todos los oferentes independiente de quienes son, puedan operar sin tener los camiones aquí en Punta Arenas”, indicó Radonich.

Por otro lado, se le consultó al alcalde sobre las acciones judiciales que la empresa Servitrans ha interpuesto tratando de frenar este proceso licitatorio, pero de las que no se ha tenido novedades.

“Son dos las causas que se están tramitando. En algún momento la empresa puso un recurso de protección con la voluntad de suspender estos procesos y la Corte no lo acogió, por tanto quiero dar toda la tranquilidad a nuestros equipos técnicos que esto se ha hecho conforme a la normativa vigente”, enfatizó el jefe comunal.

