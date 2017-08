Carolina Goic confirma postulación presidencial y bajará candidatura de diputado Rincón

La presidenta nacional de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, anunció esta mañana que mantendrá su candidatura presidencial, a la vez que comunicó que, con el apoyo de la mesa directiva, se bajará la postulación diputacional de Ricardo Rincón.

“En el día de ayer, de manera unánime, la mesa de mi partido me ha otorgado el respaldo político para designar, declarar y retirar candidaturas. Ejerceré esa atribución en todos los casos que corresponda y, en especial, en el caso del diputado Ricardo Rincón. Eso implica no declarar, es decir, no inscribir su candidatura a diputado”.

Así lo indicó Goic, señalando que, con esta decisión, “hoy hemos elevado el estándar ético y es un triunfo de la gente”.

A la vez, que confirmó que continuará con su candidatura presidencial. “Hoy, con más fuerza que nunca, con mucho más sentido que nunca y para construir un futuro mejor desde la ética, la transparencia y la probidad y en esta tarea los necesito a todos y a todas”.