Chofer que atropelló a adolescente no respetó Paso de Cebra y no tenía licencia de conducir

Con fractura de húmero, una contusión pulmonar y un traumatismo encéfalo craneano (Tec) grave resultó Camila Fernanda Ancao Ancao, de 17 años, quien se mantiene en riesgo vital tras ser víctima de un violento accidente vehicular, ocurrido la noche del lunes. La menor de edad se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva (Uti) del Hospital Clínico de Magallanes, luego de ser embestida por un automóvil Chevrolet Aveo, en la intersección de Avenida Presidente Salvador Allende con calle Eusebio Lillo, sector surponiente de Punta Arenas.

Tras el hecho, fue detenido por Carabineros, John Alexander Contreras Buitrago, ciudadano de nacionalidad colombiana, de 36 años, ya que según testigos en el sitio del suceso el vehículo que conducía se desplazaba a exceso de velocidad y que tampoco habría respetado un Paso de Cebra, señalización que actualmente no está debidamente demarcada sobre la calzada.

A raíz de aquello, el imputado fue puesto a disposición de la justicia, pasando a eso del mediodía de ayer a la audiencia de control de detención, donde el representante del Ministerio Público, fiscal Oliver Rammsy, dio cuenta de los hechos por los que Contreras estaba siendo acusado, anunciándole que se formalizaba una investigación en su contra por cuasidelito de lesiones graves en calidad de autor.

“Según los testigos, este conductor ingresó al cruce de forma imprudente y temeraria. No respetó el derecho preferente del peatón y la impactó. Cualquier conductor lo mínimo que debería saber es que cuando enfrenta un cruce tiene que reducir la velocidad”, relató el persecutor, dando a conocer además que Contreras Buitrago no portaba licencia de conducir al momento del accidente.

Pese a que la Fiscalía le solicitó al Tribunal aplicar la medida cautelar de prohibición de salir de la región, además de la firma mensual, se resolvió decretar arraigo nacional, quedando posteriormente en libertad. Esto debido a que el hombre de origen colombiano debe trasladarse hasta la Región Metropolitana para llevar a cabo sus trámites consulares. Asimismo, el abogado defensor, Pablo Santander, indicó que su representado no registraba antecedentes penales o conductas delictuales previas, por lo que no constituía un peligro de huida para las futuras audiencias.

Finalmente, Rammsy, adelantó que según las pericias que se efectúen dentro del plazo de investigación, el cual fue fijado en 90 días, el imputado podría arriesgar una pena de presidio menor en su grado medio de hasta tres años. No obstante, la figura penal podría variar a cuasidelito de homicidio si es que la menor fallece en los próximos días, por lo que se agravaría aún más la responsabilidad del acusado.

